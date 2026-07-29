Tego urlopowicze się nie spodziewali. Dziesiątki kąpielisk nad Bałtykiem zamknięte

Czerwone flagi nad Bałtykiem

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 62 kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu.

Na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w powiecie goleniowskim woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic.

Kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować m.in. podrażnienia skóry i oczu oraz dolegliwości układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

Gdzie obowiązuje zakaz kąpieli?

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 14 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Lubiatowie, Jastarni i Juracie. Do wody nie wolno wchodzić również na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.

W Kamienicy Królewskiej na kąpielisku nad Jeziorem Junno w powiecie kartuskim wodę uznano za nieprzydatną do kąpieli po wykryciu bakterii z grupy enterokoków. Z kolei na kąpielisku na wodach jeziora Borówno Wielkie w Skarszewach wykryto bakterie Escherichia coli (E. coli).

Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.