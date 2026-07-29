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Tego urlopowicze się nie spodziewali. Dziesiątki kąpielisk nad Bałtykiem zamknięte

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 14:36
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Tego urlopowicze się nie spodziewali. Dziesiątki kąpielisk nad Bałtykiem zamknięte
Tego urlopowicze się nie spodziewali. Dziesiątki kąpielisk nad Bałtykiem zamknięte/Shutterstock
Na 76 kąpieliskach na Wybrzeżu obowiązuje w środę zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu trudnych warunków pogodowych - wysokich fal, silnego wiatru oraz niebezpiecznych prądów wstecznych. W trzech miejscach powodem zakazu była zła jakość wody związana z zakwitem sinic i wykryciem bakterii.

Czerwone flagi nad Bałtykiem

Z danych zamieszczonych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają na 62 kąpieliskach. Zakaz obowiązuje m.in. w Dziwnowie, Dziwnówku, Pobierowie, Kołobrzegu i Jarosławcu.

Na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w powiecie goleniowskim woda została uznana za nieprzydatną do kąpieli z powodu zakwitu sinic.

Kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować m.in. podrażnienia skóry i oczu oraz dolegliwości układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunkę.

Gdzie obowiązuje zakaz kąpieli?

W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje na 14 kąpieliskach. Obejmuje on m.in. kąpieliska w Lubiatowie, Jastarni i Juracie. Do wody nie wolno wchodzić również na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, m.in. w Sztutowie i Krynicy Morskiej.

W Kamienicy Królewskiej na kąpielisku nad Jeziorem Junno w powiecie kartuskim wodę uznano za nieprzydatną do kąpieli po wykryciu bakterii z grupy enterokoków. Z kolei na kąpielisku na wodach jeziora Borówno Wielkie w Skarszewach wykryto bakterie Escherichia coli (E. coli).

Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej połknięcie może spowodować zatrucie pokarmowe, a także prowadzić m.in. do zakażenia dróg moczowych.

Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.

Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

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Źródło PAP
Tematy: Morze Bałtyckieplażazakaz kąpieli
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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