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Upał nadciąga nad Polskę. IMGW wydał alerty dla 15 województw

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
51 minut temu
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Upał nadciąga nad Polskę. IMGW wydał alerty dla 15 województw/Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od czwartkowego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru.

Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwie: pomorskim,

  • zachodniopomorskim,
  • na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego,
  • w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C.

Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.

Upał w Polsce. Ostrzeżenia II stopnia

Ostrzeżenia II stopnia będą ważne w województwach:

  • lubelskim,
  • mazowieckim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • łódzkim, świętokrzyskim,
  • opolskim,
  • śląskim,
  • na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego,
  • na południu woj. dolnośląskiego,
  • w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia.

Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C. Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.

Ostrzeżenia III stopnia w trzech województwach

Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20. Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C. - informuje IMGW.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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Źródło PAP
Tematy: pogodaprognoza pogodyalertyostrzeżenia imgw
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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