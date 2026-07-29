Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwie: pomorskim,

zachodniopomorskim,

na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego,

w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C.

Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.

Upał w Polsce. Ostrzeżenia II stopnia

Ostrzeżenia II stopnia będą ważne w województwach:

lubelskim,

mazowieckim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim, świętokrzyskim,

opolskim,

śląskim,

na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego,

na południu woj. dolnośląskiego,

w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia.

Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C. Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.

Ostrzeżenia III stopnia w trzech województwach

Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20. Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C. - informuje IMGW.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.