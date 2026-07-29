Ostrzeżenia I stopnia będą dotyczyły północno-zachodniej Polski. W województwie: pomorskim,
- zachodniopomorskim,
- na północy woj. lubuskiego, wielkopolskiego,
- w niewielkiej części Warmii i Mazur temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C do 34 st. C.
Zaczną one obowiązywać w czwartek najwcześniej o godz. 12 i zakończą się o godz. 20.
Upał w Polsce. Ostrzeżenia II stopnia
Ostrzeżenia II stopnia będą ważne w województwach:
- lubelskim,
- mazowieckim,
- kujawsko-pomorskim,
- łódzkim, świętokrzyskim,
- opolskim,
- śląskim,
- na zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego,
- na południu woj. dolnośląskiego,
- w znacznej części Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia.
Według Instytutu, na tym obszarze temperatura maksymalna w czwartek wyniesie od 31 st. C do 34 st. C, a w piątek termometry pokażą od 33 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą od 18 st. C do 21 st. C. Tam ostrzeżenia będą obowiązywały od czwartku od godz. 12 i potrwają do piątku do godz. 20.
Ostrzeżenia III stopnia w trzech województwach
Natomiast w znacznej części województwa dolnośląskiego, lubuskiego i na zachodnim krańcu woj. wielkopolskiego wystąpią ostrzeżenia III stopnia, które będą ważne od czwartku od godz. 12 do piątku do godz. 20. Temperatura maksymalna w czwartek od 33 st. C do 36 st. C, w piątek od 31 st. C do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 19 st. C do 22 st. C. - informuje IMGW.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.