Dziennik.pl logo

Lato nie powiedziało ostatniego słowa. Idzie duże ocieplenie [PROGNOZA IMGW]

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
prognoza pogody, pogoda, wakacje, lato
Lato nie powiedziało ostatniego słowa. Idzie duże ocieplenie [PROGNOZA IMGW]/ShutterStock
Po chłodniejszym epizodzie aura w Polsce znów zmieni swoje oblicze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wyraźną poprawę pogody. Do kraju wracają wysokie temperatury i duża ilość słońca, choć w niektórych regionach trzeba liczyć się ze słabym deszczem.

Środa przyniesie długo wyczekiwany przełom w pogodzie. Słoneczna i ciepła masa powietrza zacznie obejmować przeważającą część kraju, zwiastując powrót prawdziwie letnich warunków.

Upał nie odpuszcza. W sobotę termometry pokażą nawet 32 stopnie
Upał nie odpuszcza. W sobotę termometry pokażą nawet 32 stopnie

Jaka pogoda w środę? Złota aura na zachodzie, chmury na północy

Sytuacja meteorologiczna w środę będzie zróżnicowana w zależności od regionu. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie. Mieszkańcy tych rejonów odczują mocne uderzenie gorąca. Słupki rtęci wzrosną tu do 28-30°C, a niebu towarzyszyć będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. W pasie centralnym temperatura wyniesie bardzo przyjemne 25-26°C.

Chłodniej i z deszczem będzie na północnym wschodzie. Najwięcej chmur zgromadzi się nad północną i północno-wschodnią Polską. Tam miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu, a termometry wskażą od 20°C do 22°C (podobnie jak w obszarach podgórskich Karpat).

Wiatr na ogół okaże się słaby i zmienny, na północnym wschodzie okresami umiarkowany z kierunków zachodnich.

Pogoda dla Warszawy. Słońce wyprze przelotne opady

Stolica ma już za sobą najbardziej kapryśną część tygodnia. W Warszawie nastąpi wyraźne ocieplenie. Dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i przyjemnej temperatury sięgającej 25°C. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany, wiejący z zachodu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaIMGWupał
Powiązane
pogoda, lato, upał, alert, uwaga, temperatura
Nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy ostrzegają przed falą upałów. Podali dokładną godzinę
Burze przejdą nad Polską. IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami pogodowymi
Poniedziałek pod znakiem załamania pogody. Burze przejdą nad Polską. Ostrzeżenia IMGW
Mocno zawieje już w czwartek 11 grudnia
Słońce zepchnie chmury na margines, ale spokój zakłóci porywisty wiatr. Szczegółowa prognoza pogody na wtorek
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowe nazwisko i majątek w Soczi. Ukraińscy dziennikarze odnaleźli Wiktora Janukowycza »
Zobacz
|
PRL
Banalnie prosty QUIZ filmowy. Uzupełnij tytuł produkcji czasów PRL. Ostatnie pytanie to komediowy hit
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje
Trudny quiz z geografii. Solidnie wykształceni trafią 8/10. Dla reszty to będą Himalaje
Quiz z geografii
Przyjemny quiz z geografii. 15/15 tylko dla orłów
Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu
Wymieszaj te dwa składniki w proporcji 1:1. Ten prosty patent sprawi, że mrówki szybko wyniosą się z ogrodu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj