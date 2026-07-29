Środa przyniesie długo wyczekiwany przełom w pogodzie. Słoneczna i ciepła masa powietrza zacznie obejmować przeważającą część kraju, zwiastując powrót prawdziwie letnich warunków.

Jaka pogoda w środę? Złota aura na zachodzie, chmury na północy

Sytuacja meteorologiczna w środę będzie zróżnicowana w zależności od regionu. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie. Mieszkańcy tych rejonów odczują mocne uderzenie gorąca. Słupki rtęci wzrosną tu do 28-30°C, a niebu towarzyszyć będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. W pasie centralnym temperatura wyniesie bardzo przyjemne 25-26°C.

Chłodniej i z deszczem będzie na północnym wschodzie. Najwięcej chmur zgromadzi się nad północną i północno-wschodnią Polską. Tam miejscami wystąpią słabe, przelotne opady deszczu, a termometry wskażą od 20°C do 22°C (podobnie jak w obszarach podgórskich Karpat).

Wiatr na ogół okaże się słaby i zmienny, na północnym wschodzie okresami umiarkowany z kierunków zachodnich.

Pogoda dla Warszawy. Słońce wyprze przelotne opady

Stolica ma już za sobą najbardziej kapryśną część tygodnia. W Warszawie nastąpi wyraźne ocieplenie. Dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i przyjemnej temperatury sięgającej 25°C. Wiatr będzie słaby, momentami umiarkowany, wiejący z zachodu.