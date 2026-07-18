Prognoza pogody na sobotę. Co nas czeka?

Nadchodząca sobota zapowiada się jako dzień bardzo zmienny, w którym sytuacja pogodowa może znacząco różnić się w zależności od regionu kraju.

Co zapowiada IMGW?

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), sobota będzie dniem gorącym, a miejscami wręcz upalnym.

Temperatura wyniesie maksymalnie od 27°C do 30°C, a na wschodzie kraju termometry mogą wskazać nawet 32°C. Nieco chłodniej, około 25°C, będzie jedynie nad morzem, na zachodzie oraz w rejonach podgórskich. Synoptycy ostrzegają przed przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, podczas których może spaść grad. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, jednak w trakcie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do około 80 km/h.

Czeka nas załamanie pogody?

Portal TwojaPogoda.pl przedstawia zdecydowanie bardziej chłodną i pesymistyczną prognozę, zapowiadając wyraźne załamanie aury. Serwis prognozuje, że w sobotę temperatura spadnie do przedziału 20-25°C. Co więcej, portal ostrzega przed gwałtownym ochłodzeniem - temperatura w ciągu zaledwie dwóch dni ma obniżyć się o 10-15 stopni.

Czeka nas ochłodzenie, które potrwa w przyszłym tygodniu. Synoptycy przewidują dni, w których opady mogą obniżyć temperaturę nawet do 12-15°C, co w zestawieniu z silniejszym wiatrem sprawi, że odczucie chłodu będzie bardzo dotkliwe. Polska na mapach anomalii ma zmienić kolor na zielony, co oznacza temperatury o ponad 5 stopni niższe od normy wieloletniej.