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Słońce zepchnie chmury na margines, ale spokój zakłóci porywisty wiatr. Szczegółowa prognoza pogody na wtorek

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 05:00
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Mocno zawieje już w czwartek 11 grudnia
Zachód Polski ucieszy się z letniej temperatury, północny wschód poczuje przelotny deszcz. Pogoda na wtorek podzieli mieszkańców Polski/Shutterstock
Większość Polski spędzi wtorek w towarzystwie pogodnego nieba i przyjemnych temperatur sięgających na zachodzie nawet 25 stopni Celsjusza. Choć w niektórych regionach przyda się parasol, a w całym kraju mocniej powieje, pogoda sprzyjać będzie aktywnościom na świeżym powietrzu.

Wietrzny, ale ciepły wtorek

Wtorkowy dzień przyniesie mnóstwo słońca w szerokim pasie ciągnącym się od Podkarpacia i Lubelszczyzny, przez Mazowsze, Łódzkie, Kujawy i Wielkopolskę, aż po Pomorze Zachodnie. Więcej chmur zgromadzi się na południu i północy kraju, gdzie przelotnie pokropi deszcz. Słabe opady prawdopodobne są także przy samej granicy z Białorusią, Litwą oraz obwodem królewieckim.

Nawet 28 stopni i sporo słońca. Sprawdź weekendową prognozę IMGW
Nawet 28 stopni i sporo słońca. Sprawdź weekendową prognozę IMGW

Pod względem temperatur wtorek okaże się bardzo umiarkowany i przyjemny. Najchłodniejszego powietrza należy spodziewać się nad morzem oraz na Podhalu, gdzie termometry wskażą od 17°C do 19°C. W przeważającej części kraju zobaczymy od 20°C do 22°C, natomiast najcieplej zrobi się na zachodnich krańcach Polski, gdzie słupki rtęci dobiją do 25°C.

Silniejszy wiatr odczuwalny w całym kraju

Aurę w wielu miejscach dynamizować będzie wiatr wiejący z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Najspokojniej okaże się na zachodzie oraz w Opolskiem, gdzie porywy nie powinny przekraczać 30 km/h. Nad resztą kraju powieje mocniej -wiatr w porywach osiągnie od 40 do 50 km/h, a lokalnie, zwłaszcza w strefie brzegowej oraz na otwartych przestrzeniach, pojedyncze podmuchy mogą dochodzić nawet do 60 km/h.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaIMGWwtorek
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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