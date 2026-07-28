Wietrzny, ale ciepły wtorek

Wtorkowy dzień przyniesie mnóstwo słońca w szerokim pasie ciągnącym się od Podkarpacia i Lubelszczyzny, przez Mazowsze, Łódzkie, Kujawy i Wielkopolskę, aż po Pomorze Zachodnie. Więcej chmur zgromadzi się na południu i północy kraju, gdzie przelotnie pokropi deszcz. Słabe opady prawdopodobne są także przy samej granicy z Białorusią, Litwą oraz obwodem królewieckim.

Pod względem temperatur wtorek okaże się bardzo umiarkowany i przyjemny. Najchłodniejszego powietrza należy spodziewać się nad morzem oraz na Podhalu, gdzie termometry wskażą od 17°C do 19°C. W przeważającej części kraju zobaczymy od 20°C do 22°C, natomiast najcieplej zrobi się na zachodnich krańcach Polski, gdzie słupki rtęci dobiją do 25°C.

Silniejszy wiatr odczuwalny w całym kraju

Aurę w wielu miejscach dynamizować będzie wiatr wiejący z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Najspokojniej okaże się na zachodzie oraz w Opolskiem, gdzie porywy nie powinny przekraczać 30 km/h. Nad resztą kraju powieje mocniej -wiatr w porywach osiągnie od 40 do 50 km/h, a lokalnie, zwłaszcza w strefie brzegowej oraz na otwartych przestrzeniach, pojedyncze podmuchy mogą dochodzić nawet do 60 km/h.