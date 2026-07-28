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Nadchodzi "matka wszystkich fal upałów". Słupek rtęci sięgnie 50°C?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:16
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upał
Nadchodzi "matka wszystkich fal upałów". Słupek rtęci sięgnie 50°C?/Shutterstock
Najbliższe dni mogą przynieść absolutny rekord temperatury w Europie. Na Półwyspie Iberyjskim termometry mogą wskazać niespotykane dotąd 50°C, podczas gdy służby już teraz walczą z potężnymi pożarami lasów. Oto analizy.

Nad Europę nadciąga wyjątkowo silna fala gorąca, określana w prognozach mianem "matki wszystkich fal upałów". Najnowsze modele meteorologiczne wskazują na gwałtowny wzrost temperatur, które w najbardziej zagrożonych rejonach kontynentu mogą zbliżyć się do granicy 50 stopni Celsjusza. Choć synoptycy podkreślają, że jest to scenariusz wymagający potwierdzenia w kolejnych aktualizacjach, sytuacja jest uważnie śledzona przez meteorologów.

Nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy ostrzegają przed falą upałów. Podali dokładną godzinę
Nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Synoptycy ostrzegają przed falą upałów. Podali dokładną godzinę

Historyczne rekordy upałów. Możliwe nawet 50°C

Według brytyjskiego serwisu "The Mirror", kluczowym momentem może okazać się 28 lipca. To właśnie dzisiaj na południu Portugalii słupki rtęci mogą wskazać nawet 50°C.

Gdyby te prognozy się sprawdziły, w Europie padłby absolutny rekord temperatury w historii pomiarów. Obecny rekord Europy: 48,8°C (odnotowany 11 sierpnia 2021 roku w pobliżu Syrakuz na Sycylii). Dotychczasowy rekord Portugalii wynosi 47,4°C (zmierzony w sierpniu 2003 roku w miejscowości Amareleja).

Trudna sytuacja prognozowana jest również w innych krajach:

  • Hiszpania: W południowo-zachodnich rejonach (m.in. w okolicach Sewilli) przewiduje się temperatury dochodzące do 49°C.
  • Francja: W rejonie Bordeaux termometry mogą wskazać do 47°C, co pobiłoby dotychczasowy rekord kraju wynoszący 46°C.

Mapy synoptyczne na koniec lipca wykazują drastyczne odchylenia od norm klimatycznych w Portugalii, Hiszpanii, Francji oraz we Włoszech.

Pożary w Hiszpanii i sytuacja kryzysowa

Portal zwraca uwagę, że narastającemu upałowi towarzyszy już teraz falowa fala pożarów w Hiszpanii. W miniony weekend konieczna była ewakuacja mieszkańców w centralnej i północno-wschodniej części kraju (w prowincji Guadalajara oraz w rejonie Saragossy). Zdarzenia te nastąpiły niedługo po tragicznych pożarach na południu kraju, w których zginęło 13 osób.

Największy tegoroczny pożar w Hiszpanii ma miejsce w prowincji Guadalajara - żywioł strawił tam już ponad 26 tysięcy hektarów, a ponad 1200 osób zostało ewakuowanych. Szef regionalnego rządu Emiliano García-Page poinformował o tytanicznej pracy służb i zapewnił: Pokonamy ten pożar, ludzie nie powinni mieć co do tego wątpliwości.

Jak wskazuje portal, prof. Bill McGuire (ekspert ds. zagrożeń geofizycznych i klimatycznych z University College London) ocenia, iż ewentualne przekroczenie progu 50°C w Europie nie byłoby zaskoczeniem - zarówno pod koniec tego lata, jak i w roku następnym, gdy nasili się ocieplający wpływ zjawiska El Niño.

Ekspert podkreśla kluczowe fakty:

  • Główną i bezsprzeczną przyczyną potęgujących się fal upałów są zmiany klimatyczne.
  • Europa ociepla się najszybciej ze wszystkich kontynentów na świecie.
  • Ludzkość emituje rocznie do atmosfery ponad 40 miliardów ton CO₂, co odpowiada masie około 800 tysięcy statków Titanic.

Średnia temperatura w Europie jest obecnie o ponad 2°C wyższa niż sto lat temu, przy czym wartości ekstremalne rosną w jeszcze szybszym tempie, prowadząc co roku do śmierci tysięcy ludzi.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: pogodaupałEl Nino
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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