Jaka będzie pogoda w piątek, 20 lutego 2026 roku?

Prognoza na nadchodzący piątek przewiduje zróżnicowane warunki atmosferyczne w zależności od regionu kraju. W ciągu dnia możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, przy czym w centralnej Polsce oraz na południowych i wschodnich krańcach niebo będzie przeważnie pogodne. Wyjątek stanowią Bieszczady, gdzie początek dnia przyniesie dużą ilość chmur, a także rejony północno-wschodnie oraz Karpaty, gdzie niewykluczone są symboliczne opady śniegu. Pod względem termicznym najzimniej będzie na Suwalszczyźnie i południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą około -5 stopni Celsjusza, podczas gdy w centrum odnotujemy -2 stopnie Celsjusza, a na zachodzie temperatura wzrośnie do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, choć na południowym wschodzie może być porywisty. W wysokich partiach gór warunki będą znacznie trudniejsze, gdyż porywy wiatru osiągające 60 km/h w Karpatach i 70 km/h w Sudetach mogą wywoływać lokalne zawieje oraz zamiecie śnieżne.

Przewidywane opady i temperatury minimalne w nocy

Noc z piątku na sobotę przyniesie istotną zmianę aury. Początkowo niewielkie zachmurzenie zacznie gęstnieć od strony zachodniej, przechodząc w zachmurzenie duże z towarzyszącymi mu opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy zachodnich regionów, gdzie w drugiej połowie nocy mogą wystąpić opady marznące powodujące niebezpieczną gołoledź. W Sudetach prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Nocne spadki temperatur będą drastyczne, szczególnie na południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci mogą wskazać od -17 do -15 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce mróz wyniesie około -8 stopni Celsjusza, natomiast najcieplej będzie na zachodzie z temperaturą w granicach od -2 do -1 stopnia Celsjusza. Wiatr wiejący z kierunków południowych pozostanie porywisty w zachodniej części kraju oraz w górach, co w Sudetach ponownie może skutkować zamieciami śnieżnymi przy porywach do 70 km/h.

Ile będzie stopni w piątek, 20 lutego, w największych miastach Polski?

Szczegółowy rozkład temperatur maksymalnych dla poszczególnych ośrodków miejskich na piątek przedstawia się następująco. Najniższych wartości spodziewać się mogą mieszkańcy Suwałk, gdzie temperatura wyniesie -5 stopni Celsjusza, oraz Białegostoku z wynikiem -4 stopnie Celsjusza. W Katowicach, Lublinie oraz Rzeszowie termometry pokażą -3 stopnie Celsjusza. Nieco cieplej, bo -2 stopnie Celsjusza, odnotują Kielce, Łódź, Olsztyn, Warszawa oraz Zielona Góra. Temperatura na poziomie -1 stopnia Celsjusza prognozowana jest dla Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Torunia oraz Wrocławia. Najwyższe wartości oscylujące wokół 0 stopni Celsjusza wystąpią w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Opolu, Poznaniu oraz Szczecinie, co czyni te regiony najcieplejszymi punktami na mapie kraju w nadchodzący piątek.