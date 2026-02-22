Jakie będzie lato 2026 w Polsce? Prognozy

Choć do wakacji jeszcze kilka miesięcy, klimatolodzy już analizują globalne trendy. Z ich wyliczeń wynika, że średnia temperatura na świecie może być wyższa o około 1,46°C w porównaniu z wcześniejszymi okresami odniesienia. To dużo, zwłaszcza że mówimy o średniej globalnej, a nie o pojedynczych dniach.

W praktyce oznacza to częste dni z temperaturą powyżej 30°C, długie fale upałów, intensywne burze oraz okresowe susze przerywane gwałtownymi opadami.

W Polsce szczególnie lipiec i sierpień mogą przynieść regularne przekroczenia 30°C, a lokalnie nawet więcej. Coraz częściej mówi się o powtórce, albo nawet przebiciu rekordów z lat 2023 i 2025.

Dlaczego robi się coraz goręcej?

Za prognozowanymi upałami stoją dwa czynniki: postępujące ocieplenie klimatu oraz zjawisko El Niño.

Zjawisko El Niño (naturalne zjawisko klimatyczne, które polega na okresowym ociepleniu wód w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego.) wpływa na rozkład temperatur i opadów na całym świecie, także w Europie. Może powodować nagłe skoki temperatur, gwałtowne burze, długotrwałe okresy bez opadów.

A gdy do naturalnych wahań dołożymy trwający od dekad trend ocieplenia klimatu, efekt bywa odczuwalny niemal wszędzie.

Europa ociepla się szybciej niż reszta świata

Średnia globalna temperatura wzrosła już o około 1,4°C względem epoki przedindustrialnej, czyli okresu w historii zanim zaczęto masowo używać maszyn, fabryk i paliw kopalnych na dużą skalę. Granica 1,5°C staje się coraz bardziej realna do przekroczenia.

Europa ociepla się niemal dwa razy szybciej niż globalna średnia, a za tym idą coraz większe susze rolnicze, wzrost liczby pożarów, podtopienia po ulewnych burzach. Lato 2025 pokazało już, jak groźne mogą być ekstremalne temperatury. Fale upałów przyczyniły się do dziesiątek tysięcy przedwczesnych zgonów w Europie.

Lato 2026 – wakacyjny raj czy test wytrzymałości?

Jeśli prognozy się sprawdzą, lato 2026 może być kolejnym etapem w serii rekordowo ciepłych sezonów. I choć dla wielu oznacza to więcej dni na plaży, rzeczywistość może być mniej romantyczna:

Jeśli prognozy się sprawdza będą problemy z wodą w wielu regionach, wystąpią przeciążenia infrastruktury energetycznej, ludzie będą bardziej narażeni na wystąpienie udarów cieplnych. To też trudniejsze warunki dla rolnictwa.

Eksperci podkreślają, że nawet niewielki wzrost średniej temperatury przekłada się na wyraźnie większe ryzyko ekstremów pogodowych. Jedno jest pewne, klimat się zmienia szybciej, niż chcielibyśmy, zmiany klimatu mają wpływ na gospodarkę, ceny żywności, systemy energetyczne i budżety państw.

Lato 2026 może być kolejnym sygnałem ostrzegawczym. Jeśli prognozy się potwierdzą, wakacje 2026 zapamiętamy z powodu rekordów ekstremalnych temperatur, które znów mogą paść.