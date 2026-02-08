Arktyczne powietrze wraca

Nie zdążyliśmy nacieszyć się łagodniejszą aurą, a już nad Polskę napływa zimne powietrze z północy. Już 8 lutego ochłodzenie obejmie przede wszystkim północ, wschód i centrum kraju. Tam temperatura w dzień spadnie lekko poniżej zera. Odwilż utrzyma się jedynie na zachodzie i południu.

W ciągu dnia z północy na południe będą przemieszczać się przelotne opady śniegu, miejscami także marznącego deszczu, który może powodować niebezpieczne oblodzenia. Po południu na północy i wschodzie zacznie się rozpogadzać.

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najgorsza

Rozpogodzenia zapowiedzą bardzo mroźną noc. Do poranka w poniedziałek 9 lutego termometry pokażą:

od -1 do -5°C na zachodzie i południu,

na zachodzie i południu, od -5 do -10°C w centrum,

w centrum, od -15 do -20°C na północy i wschodzie,

na północy i wschodzie, lokalnie na krańcach północno-wschodnich nawet poniżej -20°C.

To właśnie ta noc zapowiada się jako najzimniejsza tej zimy.

Poniedziałek mroźny, ale słoneczny

Poniedziałek 9 lutego przyniesie dużo słońca i bezchmurne niebo w większości kraju. Chmurzyć się będzie jeszcze miejscami na zachodzie i południu, ale bez opadów. Tam pojawi się już lekka odwilż. W pozostałych regionach mróz utrzyma się przez cały dzień, szczególnie na północy i wschodzie, gdzie temperatura nie przekroczy -5 do -10°C.

Ostatnia bardzo zimna noc i koniec ataku zimy

Jeszcze noc z poniedziałku na wtorek (9/10 lutego) będzie mroźna, zwłaszcza na wschodzie i północy. Temperatury spadną tam do -10, a miejscami -15°C, lokalnie nawet bliżej -20°C. Na południu kraju rozpocznie się już wyraźna odwilż.

Od wtorku szybkie ocieplenie. W środę plusy w całym kraju

We wtorek 10 lutego dodatnie temperatury dotrą do centralnej Polski. W środę 11 lutego na plusie będzie już w całym kraju. Wszystko wskazuje na to, że właśnie wtedy zakończy się najmroźniejszy etap tej zimy. Za sprawą układu niżowego z zachodu Europy ciepło zostanie z nami co najmniej do końca tygodnia.

Nawet 15°C i brak mrozu nocami

W kolejnych dniach temperatury w ciągu dnia wyniosą:

od 1 do 5°C na północy i wschodzie,

od 5 do 10°C na zachodzie i południu,

lokalnie na południu nawet 10–15°C.

Mrozu nie będzie już nawet nocami. Opadów zapowiada się niewiele, a choć dominować będzie zachmurzenie, miejscami pojawią się przejaśnienia, szczególnie w centrum i na południu kraju.

Zima słabnie, wiosna coraz bliżej

Tydzień zapowiada się spokojnie. Mimo środka astronomicznej zimy coraz wyraźniej poczujemy pierwsze powiewy wczesnej wiosny. To jeszcze nie definitywny koniec zimy, ale wszystko wskazuje na to, że najgorsze mrozy mamy już za sobą.