Alerty IMGW. Marznący deszcz i gołoledź w 9 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla dziewięciu województw.
Ostrzeżeniami przed opadami marznącymi objęte są województwa:
- zachodnio-pomorskie,
- pomorskie
oraz w części województw:
- lubuskie,
- wielkopolskie,
- kujawsko-pomorskie,
- mazowieckie,
- lubelskie,
- podlaskie,
- warmińsko-mazurskie.
Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Alerty utrzymają się do sobotniego wieczoru.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
