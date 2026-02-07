Ostrzeżeniami przed opadami marznącymi objęte są województwa:

  • zachodnio-pomorskie,
  • pomorskie

oraz w części województw:

  • lubuskie,
  • wielkopolskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • mazowieckie,
  • lubelskie,
  • podlaskie,
  • warmińsko-mazurskie.

Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Alerty IMGW. Marznący deszcz i gołoledź w 9 województwach

Alerty utrzymają się do sobotniego wieczoru.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.