Krótkie ocieplenie w środku zimy. Odwilż przyniesie poważne zagrożenia

Od środy (04.02), od godzin południowych nad Polską zacznie zaznaczać się wyraźne ocieplenie. Ciepłe masy powietrza będą napływać od południa, stopniowo obejmując centrum i północ kraju. Na południu termometry mogą wskazywać nawet około 8 stopni na plusie, co przy wcześniejszych silnych mrozach oznacza gwałtowną zmianę warunków.

Reklama

To ocieplenie nie przyniesie jednak ulgi. Wraz ze wzrostem temperatur pojawią się opady marznące, które będą przemieszczać się z południa w kierunku centrum oraz północy Polski. Deszcz i mżawka przy ujemnej temperaturze gruntu spowodują szybkie tworzenie się gołoledzi. Nawierzchnie dróg i chodników staną się mokre, a jednocześnie bardzo śliskie.

Sytuacja na drogach będzie bardzo trudna. Ostrzeżenia dla kierowców i pieszych

Synoptycy nie mają wątpliwości, najbliższe dni przyniosą jedne z najbardziej niebezpiecznych warunków drogowych tej zimy. Marznące opady w połączeniu z nocnymi spadkami temperatury sprawią, że nawet główne trasy mogą być oblodzone.

Szczególnie niebezpiecznie będzie w godzinach porannych i wieczornych, gdy temperatura zacznie ponownie spadać poniżej zera. Apel kierowany jest zarówno do kierowców, jak i pieszych. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do kolizji lub groźnego upadku.

Reklama

Ocieplenie nie potrwa długo. Arktyczny mróz wróci z pełną siłą

Choć wzrost temperatur może sprawiać wrażenie, że zima zaczyna słabnąć, synoptycy studzą ten optymizm. Już pod koniec weekendu oraz w kolejnym tygodniu prognozowany jest ponowny napływ arktycznych mas powietrza. Temperatury znów zaczną gwałtownie spadać, a nocami możliwe będą silne mrozy. Luty 2026 pokaże, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.

Alerty pogodowe i komunikaty. Na to trzeba się przygotować

Najbliższe dni wymagają szczególnej czujności. Prognozy wskazują na wysokie ryzyko gołoledzi, trudne warunki drogowe oraz szybkie zmiany temperatur. Synoptycy apelują o śledzenie bieżących komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych publikowanych na stronach serwisów pogodowych.

Warto przygotować się na dynamiczną pogodę, ograniczyć niepotrzebne podróże i zachować szczególną ostrożność. Luty 2026 może jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć, a siarczysty mróz, choć chwilowo ustępuje, wciąż czai się tuż za rogiem.