Krótkie ocieplenie w środku zimy. Odwilż przyniesie poważne zagrożenia
Od środy (04.02), od godzin południowych nad Polską zacznie zaznaczać się wyraźne ocieplenie. Ciepłe masy powietrza będą napływać od południa, stopniowo obejmując centrum i północ kraju. Na południu termometry mogą wskazywać nawet około 8 stopni na plusie, co przy wcześniejszych silnych mrozach oznacza gwałtowną zmianę warunków.
To ocieplenie nie przyniesie jednak ulgi. Wraz ze wzrostem temperatur pojawią się opady marznące, które będą przemieszczać się z południa w kierunku centrum oraz północy Polski. Deszcz i mżawka przy ujemnej temperaturze gruntu spowodują szybkie tworzenie się gołoledzi. Nawierzchnie dróg i chodników staną się mokre, a jednocześnie bardzo śliskie.
Sytuacja na drogach będzie bardzo trudna. Ostrzeżenia dla kierowców i pieszych
Synoptycy nie mają wątpliwości, najbliższe dni przyniosą jedne z najbardziej niebezpiecznych warunków drogowych tej zimy. Marznące opady w połączeniu z nocnymi spadkami temperatury sprawią, że nawet główne trasy mogą być oblodzone.
Szczególnie niebezpiecznie będzie w godzinach porannych i wieczornych, gdy temperatura zacznie ponownie spadać poniżej zera. Apel kierowany jest zarówno do kierowców, jak i pieszych. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do kolizji lub groźnego upadku.
Ocieplenie nie potrwa długo. Arktyczny mróz wróci z pełną siłą
Choć wzrost temperatur może sprawiać wrażenie, że zima zaczyna słabnąć, synoptycy studzą ten optymizm. Już pod koniec weekendu oraz w kolejnym tygodniu prognozowany jest ponowny napływ arktycznych mas powietrza. Temperatury znów zaczną gwałtownie spadać, a nocami możliwe będą silne mrozy. Luty 2026 pokaże, że zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa.
Alerty pogodowe i komunikaty. Na to trzeba się przygotować
Najbliższe dni wymagają szczególnej czujności. Prognozy wskazują na wysokie ryzyko gołoledzi, trudne warunki drogowe oraz szybkie zmiany temperatur. Synoptycy apelują o śledzenie bieżących komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych publikowanych na stronach serwisów pogodowych.
Warto przygotować się na dynamiczną pogodę, ograniczyć niepotrzebne podróże i zachować szczególną ostrożność. Luty 2026 może jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć, a siarczysty mróz, choć chwilowo ustępuje, wciąż czai się tuż za rogiem.
