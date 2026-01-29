Niemcy podali prognozę dla Polski

Najnowsza długoterminowa prognoza z serwisu wetter.com dla Polski wskazuje, ze od jutra (30 stycznia) do niedzieli (1 lutego) temperatura będzie wynosić ok. 0 stopni Celsjusza.

Niemieccy meteorolodzy zakładają, że w sobotę możliwe będą małe opady śniegu, a na niedzielę zapowiadają opady deszczu ze śniegiem.

Pierwsze dni lutego - prognoza

Według danych z serwisu w pierwszych dniach lutego zrobi się nieco chłodniej. Poniedziałek (2 lutego) przyniesie ujemne temperatury ok. -3 stopni Celsjusza.

Od 3 lutego (wtorek) do 13 lutego Niemcy wskazują, że dodatnie temperatury, od 1 do 5 stopni Celsjusza wkroczą do Polski.

Kiedy będzie najcieplej?

Najcieplej, według prognoz długoterminowych ma być 9 lutego. Meteorolodzy z wetter.com wskazują, że wtedy temperatury w Polsce będą oscylować w granicach 5 stopni Celsjusza. Dodatkowo mogą wystąpić małe opady deszczu.

Źródło: O2.pl