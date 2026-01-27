Tegoroczne lato zakończymy z przytupem. 12 sierpnia polskie niebo zaoferuje widok, jakiego dawno nie widzieliśmy. Choć w Polsce nie zapadnie całkowita ciemność, skala zjawiska zrobi wrażenie na każdym. Jak podaje TwojaPogoda.pl, poziom zakrycia tarczy wyniesie 80-85 proc. – w zachodniej i centralnej Polsce (w Warszawie ok. 82 proc.), 40-60 proc. – na południowym wschodzie kraju. To najgłębsze zaćmienie w naszym regionie od dłuższego czasu. Im bliżej zachodniej granicy się znajdziesz, tym efekt "sierpa" będzie bardziej wyraźny i dramatyczny.

Zaćmienie Słońca. Data

Zaćmienie rozpocznie się wieczorem i potrwa aż do samego zachodu Słońca. Księżyc zacznie "nasuwać się" na słońce o 19:10 – 19:20. Ok. 20:00 – 20:05 słońce przybierze formę wąskiego rogala. Słońce zajdzie pod horyzont będąc jeszcze w trakcie zaćmienia ok. 20:06 – 20:40. Zjawisko ma unikalny charakter, ponieważ apogeum nastąpi tuż przed zachodem. Krajobraz nabierze pomarańczowo-czerwonych barw, co stworzy niesamowity, niemal filmowy klimat.

Reklama

Zaćmienie. Jak patrzeć w niebo bezpiecznie?

Reklama

Pamiętaj, że patrzenie bezpośrednio na Słońce grozi nieodwracalną utratą wzroku. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie dają żadnej ochrony przed promieniowaniem IR i UV. Czego użyć do obserwacji? Okulary zaćmieniowe to specjalne okulary z certyfikowanym filtrem. Folia Baadera to tani i profesjonalny sposób na zabezpieczenie wzroku lub obiektywu. Metoda projekcji to rzutowanie obrazu Słońca przez dziurkę w kartce na drugą, czystą kartkę papieru.

Zaćmienie Słońca. Gdzie najlepiej obserwować?

Szukaj miejsc z odsłoniętym zachodnim horyzontem. Najlepiej wyjedź poza miasto, aby budynki i smog nie zasłoniły widowiska w decydującym momencie. Wiele obserwatoriów i parków astronomicznych przygotuje na ten dzień specjalne pikniki i pokazy teleskopowe. Jeśli marzysz o całkowitym zaćmieniu (100 proc. ciemności), musisz udać się do zachodniej Islandii lub wschodniej Hiszpanii. Tam miliony turystów będą podziwiać moment, w którym Słońce całkowicie zniknie za tarczą Księżyca.