Szkoły zawieszają zajęcia

Kurator oświaty w Olsztynie Jolanta Skrzypczyńska powiedziała, że zajęcia zostały zawieszone w czwartek w szkołach podstawowych w Suszu, Babiętach Wielkich i Jawtach Wielkich, w związku z gołoledzią po środowym ataku zimy w regionie.

Zima nie odpuszcza, ale idzie odwilż. Prognoza pogody do weekendu

Ze względu na bardzo trudne warunki panujące na drogach i chodnikach zajęcia zawieszono na jeden dzień również w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Dyrekcja placówki poinformowała w komunikacie, że taką decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo uczniów.

Nauka zdalna do końca tygodnia

Jak przypomniała kurator, kilka innych szkół na Warmii i i Mazurach już w poprzednich dniach wprowadziło do końca tygodnia naukę zdalną lub hybrydową. Przekazała, że z powodu problemów z ogrzaniem pomieszczeń zdalnie uczą się licealiści z LO 5 w Olsztynie, a w czterech szkołach podstawowych w gminie Kozłowo nauka jest prowadzona hybrydowo ze względu na trudności w dowożeniu uczniów.

W czwartek wznowiono zajęcia w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej w Bystrym k. Giżycka, gdzie uczęszcza ok. 170 dzieci. Przez poprzednie trzy dni zajęcia były tam zawieszone z powodu awarii ciepłowniczej.

Do czwartku rano w zachodniej i centralnej części regionu obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o marznących opadach powodujących gołoledź. Największe natężenie niebezpiecznych zjawisk pogodowych odnotowano w środę.

Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia

Intensywne opady śniegu:

  • woj. warmińsko-mazurskie (wschód),
  • podlaskie (centrum i południe),
  • mazowieckie (wschód),
  • lubelskie (wschód): stopień 1.

Opady marznące:

  • w woj. zachodniopomorskim (wschód),
  • wielkopolskim (północ),
  • pomorskim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • mazowieckim (zachód i centrum),
  • łódzkim (wschód): stopień 2 (podwyższony stopień z uwagi na umiarkowane natężenie opadu);
  • w woj. wielkopolskim (wschód, centrum, południe),
  • dolnośląskim (północny-wschód),
  • opolskim(północ),
  • śląskim,
  • małopolskim,
  • łódzkim (poza powiatami wschodnimi),
  • świętokrzyskim,
  • podkarpackim,
  • lubelskim (zachód): stopień 1 (opad słaby).