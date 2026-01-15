Szkoły zawieszają zajęcia
Kurator oświaty w Olsztynie Jolanta Skrzypczyńska powiedziała, że zajęcia zostały zawieszone w czwartek w szkołach podstawowych w Suszu, Babiętach Wielkich i Jawtach Wielkich, w związku z gołoledzią po środowym ataku zimy w regionie.
Ze względu na bardzo trudne warunki panujące na drogach i chodnikach zajęcia zawieszono na jeden dzień również w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Dyrekcja placówki poinformowała w komunikacie, że taką decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo uczniów.
Nauka zdalna do końca tygodnia
Jak przypomniała kurator, kilka innych szkół na Warmii i i Mazurach już w poprzednich dniach wprowadziło do końca tygodnia naukę zdalną lub hybrydową. Przekazała, że z powodu problemów z ogrzaniem pomieszczeń zdalnie uczą się licealiści z LO 5 w Olsztynie, a w czterech szkołach podstawowych w gminie Kozłowo nauka jest prowadzona hybrydowo ze względu na trudności w dowożeniu uczniów.
W czwartek wznowiono zajęcia w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej w Bystrym k. Giżycka, gdzie uczęszcza ok. 170 dzieci. Przez poprzednie trzy dni zajęcia były tam zawieszone z powodu awarii ciepłowniczej.
Do czwartku rano w zachodniej i centralnej części regionu obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o marznących opadach powodujących gołoledź. Największe natężenie niebezpiecznych zjawisk pogodowych odnotowano w środę.
Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia
Intensywne opady śniegu:
- woj. warmińsko-mazurskie (wschód),
- podlaskie (centrum i południe),
- mazowieckie (wschód),
- lubelskie (wschód): stopień 1.
Opady marznące:
- w woj. zachodniopomorskim (wschód),
- wielkopolskim (północ),
- pomorskim,
- kujawsko-pomorskim,
- warmińsko-mazurskim,
- mazowieckim (zachód i centrum),
- łódzkim (wschód): stopień 2 (podwyższony stopień z uwagi na umiarkowane natężenie opadu);
- w woj. wielkopolskim (wschód, centrum, południe),
- dolnośląskim (północny-wschód),
- opolskim(północ),
- śląskim,
- małopolskim,
- łódzkim (poza powiatami wschodnimi),
- świętokrzyskim,
- podkarpackim,
- lubelskim (zachód): stopień 1 (opad słaby).
