Synoptycy wyróżniają obecnie dwie główne strefy opadów, jedną na Pomorzu oraz drugą obejmującą województwa lubuskie i wielkopolskie. IMGW wydał alerty przed silnymi opadami, które będą obowiązywać do nocy z niedzieli na poniedziałek. Aktualnie śnieg pada nieprzerwanie.

Najgorzej na Wybrzeżu

Największą uwagę meteorologów przykuwa to, co dzieje się na Wybrzeżu. Opady trwają tam od wielu godzin i okresami mają umiarkowane, a chwilami silne natężenie. Miejscami przybywa nawet 2–3 cm śniegu na godzinę, a taka sytuacja ma się utrzymać jeszcze przez kilkadziesiąt godzin.

Reklama

Najwięcej śniegu spada w pasie od Słupska po Koszalin, w tym wzdłuż drogi ekspresowej S6. To właśnie tam prognozowana jest najtrudniejsza sytuacja drogowa i komunikacyjna.

Nawet 40 cm śniegu i silny wiatr

Dzisiejszy dzień przyniesie kumulację opadów, zwłaszcza w północnej części kraju. Lokalnie może spaść 35–40 cm świeżego śniegu, punktowo nawet 60 cm. Do intensywnych opadów dochodzi silny, porywisty wiatr z zachodu, osiągający 65–70 km/h. Taka kombinacja sprzyja powstawaniu zawiei i zamieci śnieżnych, które znacząco ograniczają widoczność i paraliżują ruch. Cała aura tworzy bardzo niebezpieczne warunki na drogach.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Reklama

Dla powiatów nadmorskich obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego stopnia. Dotyczy to m.in. powiatów:

koszalińskiego i miasta Koszalin

sławieńskiego

słupskiego

lęborskiego

bytowskiego

W tych rejonach dziś śnieg sypać będzie szczególnie obficie i w sumie pokrywa śnieżna wyniesie 30-50 cm.

W powiecie wejherowskim i białogardzikim obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń. Na pozostałym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. IMGW wydał alerty przed silnymi opadami, które będą obowiązywać do nocy z niedzieli na poniedziałek. Na ogół mają one pierwszy stopień, a spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wynosi ok. 15-20 cm.

Kiedy poprawa pogody?

Według prognoz od poniedziałku, 5 stycznia, pogoda zacznie się stopniowo stabilizować. Nie oznacza to jednak końca zimy. W drugiej części przyszłego tygodnia prognozowane jest kolejne ochłodzenie.