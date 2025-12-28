Święta z mrozem, a potem atak zimy

W święta w większości regionów pojawił się całodobowy mróz. Od 28 grudnia zimowa aura zacznie się stopniowo umacniać. Będzie padać śnieg na wschodzie kraju i pojawi się wiatr osiągający w porywach do 60-70 km/h.

Po 29 grudnia śnieg w wielu regionach

Po 29 grudnia zachmurzenie zacznie szybko rosnąć, a w dużej części kraju pojawią się opady śniegu. W wielu rejonach spadnie od 1 do 5 cm śniegu, jednak lokalne opady mogą być wyraźnie silniejsze. Taka zimowa aura utrzyma się aż do Sylwestra i Nowego Roku.

Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południu i południowym wschodzie kraju. Jeśli zrealizuje się najbardziej dynamiczny scenariusz, w noc sylwestrową mogą tam przejść potężne śnieżyce i silny wiatr, zdolne do sparaliżowania ruchu drogowego i kolejowego.

Zaraz po Nowym Roku wróci mróz do Polski. W ciągu dnia będzie umiarkowany, jednak nocami i o porankach wartości na termometrach spadną do -10 stopni, a lokalnie nawet do -15 stopni. Szczególnie zimno ma być z 1 na 2 stycznia oraz z 2 na 3 stycznia. Na południu i wschodzie może być nawet -20 stopni, a w górach jeszcze więcej.

Sylwester pod znakiem śnieżnego chaosu i paraliżu

Intensywne opady śniegu, silne zawieje i szybko pogarszające się warunki na drogach mogą sprawić, że końcówka roku będzie wyjątkowo trudna dla kierowców i podróżnych. Synoptycy podkreślają, że sytuacja będzie dynamiczna i wymagać będzie stałego śledzenia komunikatów pogodowych.