Ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą - dla jakich województw?

W środę pogoda będzie dość zróżnicowana.

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla województw:

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

znacznej części pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

wielkopolskiego,

północnej części woj. podlaskiego,

mazowieckiego

południa woj. zachodniopomorskiego.

Gęste zamglenia pojawią się także w woj. małopolskim, w okolicach Krakowa. Na tych terenach prognozuje się gęste mgły, widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.

Do kiedy będą obowiązywać ostrzeżenia?

Ostrzeżenia te będą obowiązywać od wtorku od godz. 16.00 do środy do godz. 9.00.

W środę zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Początkowo jeszcze w godzinach porannych, przynajmniej do godziny 9.00, mogą utrzymywać się silne zamglenia lub mgły, a lokalnie nawet mgły osadzające szadź.

Najchłodniej na Suwalszczyźnie i Kaszubach – około 2 st. C. Najcieplej na Górnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce do około 7-10 st. C, a lokalnie nawet do 11 st. C. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany z południa i z południowego zachodu.

Noc ze środy na czwartek z dużą ilością chmur. W wielu miejscach będą się formowały mgły – na Suwalszczyźnie, Mazowszu, Kaszubach, w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz Kłodzkiej i ewentualnie na Ziemi Łódzkiej. W związku z tym na tych obszarach widzialność może być ograniczona do około 200 m. Na Wybrzeżu słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od minus 3 st. C do 2 st. C.