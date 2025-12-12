Zima w Rosji: Ekstremalne mrozy i śnieżne uderzenie na Kamczatkę

Od początku grudnia północna Rosja doświadcza intensywnego ataku zimy. W Jakucji odnotowano temperatury spadające do -50°C, a w Kraju Krasnojarskim w nocy z 7 na 8 grudnia mróz sięgnął nawet -54°C.

Reklama

Jednak największe problemy spowodowało uderzenie potężnej burzy śnieżnej na Kamczatce, uważanej za najbardziej śnieżny region kraju.

Paraliż w Pietropawłowsku Kamczackim

Stolica regionu, Pietropawłowsk Kamczacki, została sparaliżowana przez żywioł. Była to jedna z najsilniejszych śnieżyc ostatnich lat. Dzienne opady lokalnie sięgały pół metra, a zaspy w niektórych miejscach były wyższe niż człowiek. W górach pokrywa śnieżna przekroczyła 1,5 metra. Ruch drogowy stanął. Ulice były nieprzejezdne, tworzyły się gigantyczne korki, a komunikacja autobusowa została wstrzymana. Mieszkańcy musieli poruszać się pieszo.

Służby miejskie nie poradziły sobie ze skutecznym odśnieżaniem tak ogromnych mas śniegu, co spotkało się z licznymi skargami obywateli.

Interwencja prokuratury

W związku z krytyczną sytuacją i podejrzeniem zaniedbań, lokalna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające. Śledczy mają zbadać, czy pięciu urzędników miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku nie dopuściło się uchybień w obowiązkach związanych z odśnieżaniem miasta.

Źródło: Gismeteo.ru, Kamchatinfo.com, Inetria