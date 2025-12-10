Grudzień rozczaruje miłośników zimy. Nawet do 17 stopni

Zarówno amerykański model GFS, jak i europejski ECMWF w najnowszych aktualizacjach nie widzą powrotu zimowych warunków przynajmniej do 21 grudnia. Według prognoz noce przyniosą od 1 do 5 stopni, a w najcieplejszych regionach temperatura w ogóle nie spadnie poniżej 5 do 10 stopni. Dni będą jeszcze cieplejsze. W wielu miejscach termometry pokażą 10 stopni, a na zachodzie i południu nawet 15 do 17 stopni.

Reklama

Średnie temperatury mogą przekraczać normę wieloletnią nawet o 10 stopni. Zamiast śniegu pojawi się deszcz, choć będą także krótkie epizody śnieżne. Pierwszy już za kilka dni.

Już dzisiaj mocno zawieje

Aktualnie głębokie niże, jakie przemieszczają się przez zachodnią i północną Europę, niebawem sprowadzą dynamiczną pogodę do Polski. Niespokojnie może zrobić się już w środę przed północą, a w czwartek 11.12, na północy kraju będzie wiało na dobre. Przez kilkanaście godzin wiać będzie tam silny wiatr, który szczególnie mocno odczują mieszkańcy Wybrzeża. IMGW zapowiada już wydanie żółtego alertu. Porywy sięgną nawet 80 km/h.

Najbliższy weekend (13, 14.12) - będą śnieżyce?

Reklama

Prognozy na nadchodzący weekend jednoznacznie wskazują, że pogoda zacznie coraz wyraźniej przypominać zimę. Po ciepłych dniach temperatura gwałtownie spadnie, a w północno-wschodniej Polsce mogą pojawić się pierwsze opady śniegu. Modele IMGW i GFS pokazują, że biały puch może wystąpić m.in. na Warmii, Mazurach oraz Podlasiu, a w nocy strefa opadów przesunie się w stronę Lubelskiego i Podkarpacia. Lokalnie termometry wskażą wartości ujemne,.

Najnowsze prognozy przewidują dwa dni białego puchu 13 i 14 grudnia. Więcej w artykule poniżej.

A co ze świętami Bożego Narodzenia 2025?

Nawet jeśli tuż przed Bożym Narodzeniem pojawi się niewielkie ochłodzenie, temperatury nie spadną na tyle, by umożliwić trwałe utrzymanie śniegu. Aby kraj przykrył biały puch, z północy musiałby napłynąć wyraźny mroźny front. Najnowsze prognozy nie potwierdzają jednak takiego kierunku cyrkulacji. Miłośnicy białych świąt muszą uzbroić się w cierpliwość.

Model CFS wskazuje czas zimowego uderzenia

Choć grudzień zapowiada się rekordowo ciepło, nie oznacza to, że zima zniknie całkowicie. Najnowsze prognozy sezonowe amerykańskiego modelu CFS wskazują, że prawdziwy, krótki, ale intensywny powrót zimy pojawi się na przełomie stycznia i lutego.

To właśnie ten okres modele wyznaczają jako czas możliwych mocniejszych mrozów i obfitych opadów śniegu, poprzedzonych dynamiczną zmianą pogody. Według CFS zimowy epizod miałby potrwać około tygodnia, lecz może być bardzo dokuczliwy. Po nim zima ponownie zacznie się osłabiać i do początku marca nie powinno dojść do kolejnego silnego uderzenia.