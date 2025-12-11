Alarm na Wyspach: Sztorm Bram uderza w Wielką Brytanię

Wielka Brytania i Irlandia przygotowują się na uderzenie Sztormu Bram, któremu towarzyszą porywy wiatru dochodzące do 145 km/h oraz opady rzędu dwutygodniowej normy. Wydano ostrzeżenia o zagrożeniu życia w związku z silnym wiatrem i masowymi powodziami, które mogą sparaliżować transport i uszkodzić budynki.

Reklama

Agencja meteorologiczna Met Office wydała żółte i bursztynowe (amber) ostrzeżenia przed wiatrem i deszczem. Oczekuje się, że części Wielkiej Brytanii, zwłaszcza Kornwalia, Devon i Południowa Walia, zostaną nawiedzone przez wiatr o prędkości ponad 90 mil na godzinę (ok. 145 km/h).

Powodzie i krytyczne opady - Niemal 200. alertów

Opady deszczu mają być wyjątkowo intensywne, osiągając nawet do 100 mm na wyżej położonych terenach w Południowej Walii i częściach Devon. Według prognoz, w niektórych miejscach spadnie ilość deszczu odpowiadająca ponad połowie średniej miesięcznej dla grudnia, co odpowiada niemal dwóm tygodniom deszczu.

Sztorm Bram przyniesie bardzo mokrą i wietrzną aurę, z bardzo silnym wiatrem i kolejnymi ulewnymi deszczami, które, spadając na już nasycony grunt, mogą wywołać powodzie – powiedział Dan Suri, główny prognosta Met Office.

W Walii służby ostrzegają 11 miast, w tym Swansea i Cardiff, przed możliwością zalania domów i firm. Łącznie w Anglii i Walii aktywnych jest 172 ostrzeżeń i 20 alarmów powodziowych.

Reklama

Wiatr i chaos komunikacyjny

Najsilniejsze porywy wiatru, spodziewane są w północno-zachodniej Szkocji. W Irlandii, skąd pochodzi nazwa sztormu, zamknięto już część szkół, a rodziców poinformowano o możliwości dalszych zakłóceń.

W związku ze sztormem przewiduje się:

Poważne zakłócenia w podróżowaniu : opóźnienia lub odwołania w transporcie kolejowym, autobusowym i promowym.

: opóźnienia lub odwołania w transporcie kolejowym, autobusowym i promowym. Problemy na drogach : zalecenie parkowania samochodów z dala od budynków i drzew (które mogą zostać wyrwane).

: zalecenie parkowania samochodów z dala od budynków i drzew (które mogą zostać wyrwane). Awarie zasilania oraz utrudnienia na mostach i trasach dla pojazdów wysokich.

Władze i agencje środowiskowe (Natural Resources Wales) wzywają mieszkańców do zabezpieczenia mienia, usunięcia luźnych przedmiotów z ogrodów, a także przygotowania zestawów powodziowych zawierających ciepłą odzież, żywność, leki i ładowarkę do telefonu. Eksperci ostrzegają, by trzymać się z dala od wezbranych brzegów rzek i nie wjeżdżać ani nie wchodzić do zalanych obszarów, ponieważ "szybko płynąca lub głęboka woda powodziowa jest możliwa, stwarzając zagrożenie dla życia."