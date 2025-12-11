IMGW wydało żółte alerty I stopnia - Oto zagrożony region

Synoptycy IMGW ogłosili w czwartek żółte alarmy dla trzech powiatów w województwie pomorskim, wskazując na ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk.

Powiaty objęte ostrzeżeniem:

lęborski

wejherowski

pucki

Synoptycy przewidują, że średnia prędkość, z jaką będzie przemieszczać się masa powietrza, może osiągnąć do 50 kilometrów na godzinę. Znacznie groźniejsze są jednak porywy, które - zgodnie z alertem - mogą wzrosnąć aż do 75 kilometrów na godzinę. Takie nagłe i silne uderzenia wiatru stanowią główne zagrożenie, mogąc łamać gałęzie, uszkadzać konstrukcje tymczasowe i utrudniać, a nawet uniemożliwiać, bezpieczne prowadzenie pojazdów. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego, co oznacza, że obszary bezpośrednio narażone na jego działanie będą znajdować się po stronie nawietrznej.

Ramy czasowe zagrożenia

Okres obowiązywania ostrzeżenia został precyzyjnie określony przez Instytut. Zagrożenie rozpocznie się w czwartek (11 grudnia) o godzinie 12:00 i potrwa przez osiem godzin, wygasając tego samego dnia o godzinie 20:00. W tym przedziale czasowym mieszkańcy i służby na objętych alertem terenach powinni zachować szczególną ostrożność.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ocenił prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska na 70 procent.

Prognoza pogody dla Polski

Aktualna sytuacja synoptyczna wskazuje, że Europa Północna pozostaje pod wpływem niżów, natomiast centrum i południe Europy kształtowane są przez wyże. Nad Polskę rozbudowuje się klin wysokiego ciśnienia związany z wyżem znad Chorwacji.

Zachmurzenie : Duże z większymi przejaśnieniami.

: Duże z większymi przejaśnieniami. Opady : Przelotne opady deszczu, początkowo na południowym wschodzie, a po południu także na północy. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

: Przelotne opady deszczu, początkowo na południowym wschodzie, a po południu także na północy. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna : Od 7°C do 11°C. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 5°C.

: Od 7°C do 11°C. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 5°C. Wiatr: Słaby i umiarkowany, chwilami porywisty. Na wybrzeżu dość silny i silny (35 km/h do 50 km/h), w porywach do 75 km/h (zachodni). W szczytowych partiach Karpat porywy do 60 km/h.

Stopnie ostrzeżeń i komunikatów IMGW

Stopień 1: Ostrzeżenie

Charakterystyka zagrożenia : Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk. Mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk. Mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Wpływ na działalność : Prowadzenie działalności jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewane są utrudnienia (np. opóźnienia w ruchu, zakłócenia imprez plenerowych).

: Prowadzenie działalności jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewane są utrudnienia (np. opóźnienia w ruchu, zakłócenia imprez plenerowych). Zalecenia: Zalecana ostrożność i potrzeba śledzenia komunikatów oraz rozwoju sytuacji.

Stopień 2: Ostrzeżenie

Charakterystyka zagrożenia : Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk. Powodują duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk. Powodują duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Wpływ na działalność : Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewane są zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu.

: Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewane są zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecenia: Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb ratowniczych i dostosować plany.

Stopień 3: Ostrzeżenie ( Alarm)