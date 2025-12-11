Wyjątkowo ciepły początek grudnia w Polsce

W środę, 10 grudnia, w Polsce zapanowała niemal wiosenna aura, a termometry w większości regionów kraju wskazały wartości przekraczające 10 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury można było zaobserwować na zachodzie, południu i w centralnej Polsce, gdzie niebo się rozpogodziło, a słupki rtęci osiągnęły od 12 do 15 stopni, a miejscami nawet powyżej 15 stopni w cieniu.

Prognoza temperaturowa na drugą połowę tygodnia

Mimo że w drugiej połowie tygodnia nastąpi stopniowe ochłodzenie, a nocne i poranne temperatury mogą zbliżać się do zera, nie przewiduje się wystąpienia rozległych mrozów. Niewielkie przymrozki pojawią się jedynie lokalnie, głównie we wschodnich rejonach kraju.

Arktyczny powiew chłodu nad Europą Wschodnią i Skandynawią

W tym samym czasie szeroki strumień bardzo zimnego powietrza zacznie napływać znad Arktyki, a po przejściu nad Skandynawią dotrze do krajów Europy Wschodniej. Temperatury w tych regionach spadną do wartości wynoszących co najmniej kilkanaście stopni poniżej zera. W Skandynawii mróz ulegnie nasileniu jeszcze w bieżącym tygodniu, osiągając nocami i o porankach poniżej minus 20 stopni, a lokalnie nawet do minus 30 stopni. We wschodnich państwach Europy w najbliższych dniach mróz nieznacznie przekroczy granicę minus 10 stopni.

Ekstremalne mrozy w nadchodzącym tygodniu

W przyszłym tygodniu sytuacja ulegnie pogorszeniu, a temperatura będzie spadać krótko po wschodzie słońca nawet do minus 35 stopni Celsjusza. Te siarczyste mrozy utrzymają się przez około tydzień, po czym nadejdzie wyraźniejsze ocieplenie.

Polska uniknie największych mrozów?

Polska znajdzie się na szczęście na zachodnim skraju tego strumienia arktycznego powietrza, co oznacza, że jedynie we wschodnich województwach może pojawić się niewielki mróz, szczególnie w nocy. Można mówić o dużym szczęściu, ponieważ lodowate powietrze ominie nasz kraj zaledwie o kilkaset kilometrów. Nietypowo ciepłe powietrze, napływające z zachodniej i południowej Europy, utrzyma się nie tylko w tym tygodniu, ale także w przyszłym. Termometry w większości dni będą wskazywać od 1 do 10 stopni, ale pojawią się również dni cieplejsze, z dwucyfrowymi wartościami. Wszystko wskazuje na to, że warunki bez zimowej aury utrzymają się co najmniej do okresu świątecznego.