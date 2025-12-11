Warunki Atmosferyczne w czwartek

W ciągu dnia należy spodziewać się przewagi dużego zachmurzenia na terenie całego kraju, chociaż lokalnie możliwe jest pojawienie się większych przejaśnień. Opady deszczu będą miały charakter przelotny. Początkowo wystąpią one w południowo-wschodniej części Polski, by po południu objąć również północno-zachodnie regiony.

Prognozowane temperatury

Maksymalna temperatura powietrza w większości regionów osiągnie wartości od 8 do 11 stopni Celsjusza. Wyjątkiem będą obszary Podhala i Podkarpacia, gdzie będzie zdecydowanie chłodniej, a termometry wskażą od 4 do 5 stopni Celsjusza.

Wiatr

Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego. Jego prędkość określa się jako słabą i umiarkowaną, jednak na północy kraju może chwilami być silniejszy. Najbardziej intensywne podmuchy wystąpią nad morzem, gdzie wiatr będzie dość silny, osiągając w porywach prędkość do około 75 km/h.

Prognoza na noc z czwartku na piątek

Noc utrzyma spore zachmurzenie z możliwością przejaśnień. Największe szanse na rozpogodzenia przewiduje się na południowym zachodzie. Lokalne opady deszczu prognozowane są punktowo na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie kraju. Minimalna temperatura powietrza wyniesie około 2 stopni Celsjusza na południu, 4 stopni Celsjusza w centrum Polski oraz 7 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim. Należy spodziewać się spadku temperatury do -1 stopnia Celsjusza w kotlinach górskich. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego, charakteryzując się jako słaby i umiarkowany. Lokalnie na północy kraju może być porywisty. Nad morzem początkowo utrzymają się porywy wiatru osiągające prędkość do 70 km/h.