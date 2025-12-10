Najpierw spokojnie, później chłodniej

Obecnie pogodę w Polsce kształtuje zatoka niżowa przesuwająca się znad Morza Północnego w kierunku Cieśnin Duńskich i Bałtyku. Na wschód wędruje strefa frontowa, a za nią napływa nieco cieplejsze, wilgotne powietrze polarno-morskie.

Reklama

Dlatego do czwartku w całym kraju temperatury będą jeszcze łagodne, około 10°C w ciągu dnia, bez gwałtownych zjawisk.

Zmiana nadejdzie w piątek 12.12 2025

Termometry pokażą już tylko 8°C na północnym wschodzie, a najchłodniej zrobi się na północnym zachodzie, gdzie temperatura spadnie do około 5°C. To dopiero zapowiedź tego, co czeka nas w weekend.

Sobota 14.12 przyniesie pierwsze opady śniegu. Gdzie spadnie śnieg?

W sobotę w ciągu dnia na termometrach zobaczymy 6–7°C, ale nocą wrócą ujemne temperatury. I właśnie wtedy model GFS prognozuje śnieg. Największe szanse na pierwszy tej zimy biały puch mają:

Warmia i Mazury,

Podlasie.

W ciągu kolejnych godzin opady będą się przesuwać coraz dalej na południe i południowy zachód. Do końca nocy strefa śniegu może objąć:

wschodnią część Podlaskiego,

pogranicze Lubelskiego z Białorusią,

północną część Podkarpacia.

Na południu Małopolski i Śląska możliwe są symboliczne, przelotne opady śniegu, a od Mazowsza po Podkarpacie, przewaga deszczu.

Niedziela 14.12 bardziej jesienna, ale z lekkim ociepleniem

W niedzielę śnieg już nie wróci, ale w północno-zachodniej i centralnej części kraju pojawi się słaby deszcz. Temperatury będą nieco wyższe:

około 5°C na południu (w górach około zera),

6°C w centrum i na zachodzie,

do 7°C na Wybrzeżu.

Niestety, będzie t bardzo krótki powrót zimy. Dodatnie temperatury sprawią, że śnieg szybko zniknie z polskiego krajobrazu.