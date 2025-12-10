Pogoda na dziś - Warszawa 10 grudnia 2025 [środa]

W środę warunki wyraźnie się poprawią. Temperatura wzrośnie do około 11°C, odczuwalna będzie około 9°C. Zamiast deszczu pojawi się zachmurzenie umiarkowane, z zachmurzeniem na poziomie 50–60% nieba i mżawki. Wiatr pozostanie podobny jak dzień wcześniej czyli około 14 km/h, w porywach do 25 km/h, ale przy wilgotności 79% i braku opadów zrobi się o wiele przyjemniej. Biomet będzie korzystny, a aura chłodna i sucha.

Pogoda na jutro - Warszawa 10 grudnia 2025 [czwartek]

Czwartek przyniesie mokrą i niespokojną aurę. Od rana nad większością regionów będzie dominować gęste, niskie zachmurzenie, a w ciągu dnia pojawią się opady deszczu. Temperatura zatrzyma się na poziomie 10°C, choć odczuwalnie będzie chłodniej, około 7°C. W nocy termometry pokażą 9°C, więc nie będzie to zimny wieczór, ale wilgoć i wiatr zrobią swoje.

Najbardziej dokuczliwy będzie wiatr, który w porywach osiągnie 45 km/h. Przez cały dzień odczujesz jego podmuchy, momentami może mocno dawać się we znaki. Do tego wysoka wilgotność i aż 90% zachmurzenia skutecznie odbiorą słońce. Ciśnienie wyniesie 1019 hPa, a biomet pozostanie niekorzystny, co może odbijać się na samopoczuciu.

To będzie typowo grudniowy, szary dzień z deszczem, wiatrem i brakiem słońca, idealny żeby zostać w domu, jeśli tylko masz taką możliwość.

Czy zima zaatakuje przed świętami Bożego Narodzenia 2025? IMGW potwierdza. Mapy mówią wszystko
Czy pogoda 11.12.2025 wpłynie na dojazdy do pracy?

Tak, mokra nawierzchnia, opady, wiatr mogą spowodować korki, śliskie chodniki i utrudniony ruch, szczególnie rano i późnym popołudniem. Jeśli planujesz podróż autem, rowerem czy pieszo, warto wcześniej sprawdzić sytuację i zostawić sobie zapasowy czas. Jeśli miałaś zaplanowany spacer albo wizytę na zewnątrz to dzisiaj pogoda nie sprzyja. Lepiej odłożyć plany albo mieć plan B np. w domu, z ciepłą herbatą i kocem.

Co dalej z pogodą w grudniu w Warszawie? Wstępny rzut oka na resztę tygodnia

Choć prognozy długoterminowe często się zmieniają, obecne modele wskazują na utrzymanie łagodnej, wilgotnej aury w Warszawie. W kolejnych dniach możliwe są:

  • temperatury w przedziale 5–8°C,
  • zachmurzenie całkowite,
  • przelotne opady deszczu i mżawki,