Prognoza pogody na dziś – 8 grudnia 2025 (Warszawa)

Poniedziałek w Warszawie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i podwyższonej wilgotności powietrza. Temperatury utrzymują się wyraźnie powyżej normy grudniowej, w ciągu dnia termometry pokażą około 6–7°C, a w godzinach porannych i wieczornych spadną do 3–4°C. Zgodnie z najnowszymi danymi, od godziny 13.00 w Warszawie świeci słońce, a niebo choć częściowo zachmurzone. 8.12 nie przewiduje się opadów ani silnego wiatru, to dobra okazja, by skorzystać ze spaceru lub załatwić sprawy na zewnątrz bez obaw o aurę.

Prognoza pogody na jutro – 9 grudnia 2025 (Warszawa)

Według najnowszych prognoz, jutro pogoda się zmieni. Zapowiadane są opady deszczu, a prawdopodobieństwo deszczu sięga około 70–95%. Temperatura ma być łagodna, ale wilgotność i deszcz mogą znacząco obniżyć komfort na zewnątrz. Warunki mogą sprawić, że dojazdy i poranne wyjścia będą trudniejsze. Mokre ulice, możliwe opady, nagłe zmiany pogody. Lepiej się przygotować - parasol, dobre buty i zapas czasu na drogę.

Czy pogoda wpłynie na dojazdy do pracy i plany na jutro 08.12?

Tak, mokra nawierzchnia, opady i możliwa wilgotność mogą spowodować korki, śliskie chodniki i utrudniony ruch, szczególnie rano i późnym popołudniem. Jeśli planujesz podróż autem, rowerem czy pieszo, warto wcześniej sprawdzić sytuację i zostawić sobie zapasowy czas. Jeśli miałaś zaplanowany spacer albo wizytę na zewnątrz to jutro pogoda nie sprzyja. Lepiej odłożyć plany albo mieć plan B np. w domu, z ciepłą herbatą i kocem.

Co dalej z pogodą w grudniu w Warszawie? Wstępny rzut oka na resztę tygodnia

Choć prognozy długoterminowe często się zmieniają, obecne modele wskazują na utrzymanie łagodnej, wilgotnej aury w Warszawie. W kolejnych dniach możliwe są:

temperatury w przedziale 5–8°C,

zachmurzenie całkowite,

przelotne opady deszczu i mżawki,

niewielkie szanse na śnieg w samej stolicy.