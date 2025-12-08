Gwałtowne ocieplenie na początku grudnia 2025

Po silnym ataku zimy z końca listopada obecnie nie ma po nim śladu; w Polsce dominuje szybki wzrost temperatury, deszcz i mgły, co stanowi dopiero wstęp do znaczącego ocieplenia. Najbliższe dwa tygodnie zapowiadają się z wyjątkowo wysokimi temperaturami w całym kraju, a w okolicach najbliższej środy termometry wskażą około 10 stopni Celsjusza wszędzie, a na zachodzie i południu nawet 13-15 stopni Celsjusza, choć możliwe są przelotne opady i silniejszy wiatr.

Łagodniejszy powrót zimy pod koniec grudnia 2025

Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, na spadek temperatury poczekamy do trzeciej dekady grudnia. Chociaż temperatury nadal będą wyższe niż zwykle, anomalia ta wyraźnie się zmniejszy. Niewykluczone jest, że właśnie wtedy nastąpi kolejny, łagodniejszy powiew zimy, z niewielkim śniegiem, głównie na wschodzie i południu, oraz lekkim mrozem.

Styczeń 2026 - miesiąc największego mrozu i śniegu

Prawdziwa zima prawdopodobnie nadejdzie dopiero w styczniu. Coraz więcej modeli pogodowych sugeruje, że będzie to miesiąc z temperaturami bliskimi średniej, a nawet nieco poniżej niej w większości regionów kraju, podobnie jak w dużej części Europy Wschodniej. Prognozowane są jednocześnie niskie sumy opadów, co ma związek z rozległymi układami wysokiego ciśnienia (wyżami) nad Skandynawią i Atlantykiem. Dla Polski oznacza to, że styczeń przyniesie najwięcej dni z ujemną temperaturą, często utrzymującą się przez całą dobę. Przewidywana obecność wyżu skandynawskiego zwiększa nawet ryzyko silniejszych fal mrozu. Mimo to, okresowo pojawią się opady, które dzięki niższym temperaturom mogą regularnie przybierać postać śniegu. Najczęściej ma padać na południu, a najrzadziej na północy kraju.

Spokojny i monotonny luty 2026

W lutym nad Europą utrzymają się rozległe wyże, co przełoży się na spokojną i bardziej monotonną pogodę, z niższą niż zwykle ilością opadów. Temperatura w Polsce ma nieznacznie wzrosnąć, choć nie przewiduje się tak dużych anomalii ciepła, jak w grudniu. Chłodniej niż normalnie pozostanie we wschodniej części kontynentu oraz na północy Afryki. Jeśli te obliczenia się potwierdzą, luty przyniesie suche i pogodne dni ze zmienną temperaturą; pojawi się więcej dni z dodatnimi temperaturami, ale mroźne powietrze ze wschodu i północy wciąż może okresowo dawać o sobie znać. Należy pamiętać, że są to jedynie wstępne prognozy długoterminowe, które stanowią ogólny zarys możliwego rozwoju sytuacji pogodowej.