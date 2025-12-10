Pierwszy zimowy atak jeszcze przed świętami
Po kilku dniach spokojniejszej pogody czeka nas wyraźna zmiana. Już w najbliższy weekend (13.12) nadejdzie ochłodzenie, a modele meteorologiczne – w tym GFS – wskazują, że w części kraju może pojawić się zimy śnieg. Największe szanse na biały puch mają mieszkańcy północnego wschodu, szczególnie Warmii, Mazur i Podlasia. Nocne temperatury spadną poniżej zera, a strefa opadów będzie przesuwać się w głąb kraju, zahaczając również o Lubelskie, Podkarpacie i południe Małopolski. Choć śnieg nie utrzyma się długo ze względu na dodatnie temperatury.
Co na to IMGW? Oficjalne prognozy
W prognozie długoterminowej IMGW dla całego grudnia podano, że średnia temperatura i suma opadów mieszczą się w normie z lat 1991–2020. To oznacza, że grudzień nie powinien ani drastycznie się ochłodzić, ani ocieplić. Modele IMGW nie przewidują też masowego zalegania pokrywy śnieżnej w centralnej i zachodniej Polsce.
Największą szansę na zimowy krajobraz nadal mają Podhale, Bieszczady i regiony położone bliżej wschodniej granicy.
Czy możliwe jest, że śnieg pojawi się tuż przed świętami 2025?
Wszystko zależy to od układu niżów i napływu chłodnego powietrza. Pogoda potrafi zaskoczyć. Jeżeli nad Polskę dostanie się mroźny front północny, śnieg rzeczywiście może spaść nawet w centrum kraju. Jednak takie scenariusze są ostatnio dementowane. IMGW podkreśla, że długoterminowe prognozy należy traktować z ostrożnością. Dopiero około 10 grudnia synoptycy będą mogli dokładniej ocenić, czy świąteczny weekend ma szansę być biały, czy raczej wilgotny.
Co mówią najnowsze analizy IMGW i modeli pogodowych?
Wspólny wniosek z IMGW i modeli pogodowych na dzień dzisiejszy jest taki, że grudzień będzie zmienny, ale raczej z temperaturami powyżej zera. Na ten moment nic nie wskazuje na długo utrzymujące się mrozy. Prognozy dwa dni temu mówiły o przelotnych epizodach zimowych, ale dziś to już nieaktualne.
Czy w Polsce jest szansa na białe święta?
Szanse są, ale jak co roku różne dla poszczególnych regionów. W górach i na wschodzie kraju zdecydowanie większe. W centrum, na północy i na zachodzie – zależy to od krótkoterminowych załamań pogody tuż przed Wigilią.
Z poniższego artykułu dowiesz się kiedy do Polski wróci śnieg i mróz.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję