Prognoza pogody na poniedziałek, 24 listopada 2025 roku

Polska znajdzie się pod wpływem niżów atmosferycznych i związanych z nimi frontów, które zdominują pogodę przez cały dzień. Oznacza to, że niebo będzie niemal całkowicie zasnute chmurami, a słońca zobaczymy jak na lekarstwo.

Znaczny wzrost pokrywy śnieżnej

Głównym zjawiskiem atmosferycznym będzie śnieg, który w wielu miejscach spowoduje znaczny przyrost pokrywy śnieżnej, szacowany na 5-10 cm. W związku z tym, że w nocy temperatura minimalna spadnie do około -3 stopni Celsjusza (a lokalnie nawet do -7 stopni Celsjusza), rano na drogach i chodnikach będzie ślisko i mroźnie, co wymaga szczególnej ostrożności.

Jak się ubrać?

Ze względu na niskie temperatury (również rano) oraz opady śniegu, kluczowe jest ciepłe i warstwowe ubranie:

Ciepła kurtka: Koniecznie załóżcie grubą i najlepiej nieprzemakalną kurtkę, która ochroni Was przed śniegiem i wiatrem.

Warstwy: Ubierzcie się "na cebulkę"! Pod sweter lub bluzę załóżcie koszulkę. W ciepłej szkole łatwo będzie Wam zdjąć jedną warstwę.

Pod sweter lub bluzę załóżcie koszulkę. W ciepłej szkole łatwo będzie Wam zdjąć jedną warstwę. Ciepłe dodatki: Niezbędne są czapka (przez głowę ucieka najwięcej ciepła!), szalik/komin i rękawiczki. Bez nich dłonie bardzo szybko zmarzną na śniegu.

Obuwie: Wybierzcie ciepłe, nieprzemakalne i antypoślizgowe buty zimowe. To ważne zarówno ze względu na mróz, jak i śliskie, zaśnieżone chodniki.

Pamiętajcie: Mróz i śnieg sprawią, że bez odpowiedniego ubrania szybko zmarzniecie na dworze. Ubranie na cebulkę to najlepszy sposób, żeby komfortowo spędzić dzień.