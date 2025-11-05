W tym roku możemy się spodziewać równie ciepłego grudnia, jak w latach ubiegłych - wynika z prognoz IMGW. Anomalia średniej temperatury może wynieść od 1 do 2,5 st. C względem lat 1991-2020.

Jaka pogoda w Boże Narodzenie 2025?

W pierwszych dwóch tygodniach grudnia odchylenie temperatury od dotychczasowej normy prawdopodobnie wyniesie od 0,6 do 2,8 stopnia C. Z analiz Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) wynika, że średnie temperatury mogą być wyższe od normy o około 1,5–2,5 st. C.

Reklama

Amerykański model CFSv2 wskazuje, że grudzień będzie cieplejszy o 1-2 st. C. Ocieplenie obejmie niemal całą Europę, w tym także Polskę. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia również mogą być ciepłe, a ewentualne opady śniegu będą wyjątkowo rzadkie. Są to jednak prognozy długoterminowe, które mogą jeszcze ulec sporym zmianom.

Nadchodzi ochłodzenie

Reklama

W pierwszym tygodniu grudnia najwyższa średnia temperatura powietrza jest spodziewana na zachodzie Polski. Termometry mogą tam wskazywać około 5-6 st. C. W kolejnych dniach miesiąca średnia maksymalna temperatura może spaść na zachodzie do 4 st. C, a na północy i na południu do 1 st. C.

Znacznie pewniejsze jest prognoza na najbliższe dni. Wynika z niej, że w drugim tygodniu listopada przyjdzie ochłodzenie. W ciągu dnia będzie przeważnie 3–6 st. C, a w nocy miejscami temperatura spadnie do -4/-2 st. C. Niewykluczone, że wówczas nawet na nizinach po raz pierwszy w tym sezonie krajobrazy zrobią się białe spadnie śnieg.