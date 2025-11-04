Pełnia Księżyca listopad 2025 - kiedy?

W listopadzie będzie największy i najjaśniejszy Księżyc w roku. Kiedy w listopadzie będzie pełnia Księżyca? Już dziś 5 listopada 2025 roku można obserwować pełnię na niebie. Jeśli niebo będzie bezchmurne, z pewnością ujrzymy pełny Księżyc. To już przedostatnia pełnia Księżyca w tym roku, a ostatni superksiężyc (zjawisko, kiedy pełnia Księżyca zbiega się z perygeum - czyli punktem orbity Księżyca znajdującym się najbliżej Ziemi). W związku z tym pełnia jest najbardziej efektowna.

Wszystkie pełnie Księżyca w 2025 roku:

13 stycznia (poniedziałek) godzina 23:27 12 lutego (środa) godzina 14:54 14 marca (piątek) godzina 7:55 13 kwietnia (niedziela) godzina 2:23 12 maja (poniedziałek) godzina 18:58 11 czerwca (środa) godzina 9:46 10 lipca (czwartek) godzina 22:38 9 sierpnia (sobota) godzina 9:57 7 września (niedziela) godzina 20:10 7 października (wtorek) godzina 5:48 5 listopada (środa) godzina 14:19 5 grudnia (piątek) godzina 00:15

Pełnia Księżyca 5 listopada 2025 - godzina

Dnia 5 listopada 2025 roku pełnia Księżyca będzie miała miejsce dokładnie o godzinie 14:19. Pełnię można obserwować już od dziś (4 listopada) - widoczność określana jest na około 99%. W środę 5 listopada ma miejsce całkowita pełnia - 100% widoczności o godz. 14:19, a w czwartek 6 listopada również około 99%.

Pełnia Księżyca listopad 2025 - nazwa

Listopadowa pełnia Księżyca ma następujące nazwy - Pełnia Bobra, Pełnia Mroźnego Księżyca, Pełnia Szronowa. W jakim znaku zodiaku jest ta pełnia? Jest to pełnia Księżyca w Byku. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższych artykułach.