Czym jest babie lato?

Babie lato to potoczna nazwa na okres ciepłej, słonecznej i suchej pogody, który pojawia się jesienią, zazwyczaj w drugiej połowie września i na początku października. Jest to czas, gdy temperatury w ciągu dnia mogą być wyjątkowo wysokie jak na jesień (sięgając nawet 18-25 stopni Celsjusza), ale noce są już chłodne, często z porannymi mgłami. To zjawisko jest efektem długotrwałego utrzymywania się na danym obszarze układu wysokiego ciśnienia (wyżu), który zapewnia bezchmurną aurę i blokuje napływ wilgotnego, chłodnego powietrza. Często używa się też na nie określenia "złota polska jesień".

Prognoza pogody na październik 2025

Fatalna pogoda na początku października z niskimi temperaturami, zachmurzeniem, deszczem i silnym wiatrem może wreszcie ulec diametralnej zmianie, co z pewnością ucieszy Polaków. W bieżącym tygodniu poprawa będzie jednak minimalna. Choć w najcieplejszych rejonach kraju termometry mogą pokazywać nawet 16-17 stopni Celsjusza, będą to tylko lokalne wartości. Na większości obszaru zachmurzenie i opady sprawią, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Istnieje szansa na częściową poprawę w weekend (11-12 października), choć nie jest to pewne. Niedziela (12 października) może przynieść więcej słońca i ustanie deszczu, jednak temperatura nie będzie rewelacyjna – osiągnie maksymalnie 13-15 stopni Celsjusza.

Kiedy nadejdzie prawdziwe babie lato?

Na długotrwałą i znaczącą zmianę musimy poczekać do połowy następnego tygodnia, czyli mniej więcej do połowy października. Kluczowe będzie utworzenie się potężnego wyżu barycznego (z ciśnieniem dochodzącym do 1040 hPa) nad Skandynawią i Morzem Bałtyckim. Jeśli ten wyż ułoży się odpowiednio względem niżu nad Włochami, ma szansę sprowadzić ciepłe masy powietrza z dalekiego południa przy jednoczesnym bezchmurnym niebie. Oznaczałoby to chłodne noce i poranki, ale popołudniami moglibyśmy liczyć na temperaturę sięgającą nawet niemal 20 stopni Celsjusza w cieniu. Długość babiego lata będzie bezpośrednio związana z trwałością i rozbudowaniem tego wyżu. Jeśli będzie on wystarczająco silny, by blokować napływ mas powietrza z zachodu (cyrkulację strefową), możemy cieszyć się piękną, złotą jesienią przez co najmniej tydzień. Warto trzymać za to kciuki.