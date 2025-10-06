Prognoza pogody na zimę 2025/2026 w Polsce

Choć jesień dopiero się rozpoczęła, meteorolodzy już teraz starają się odpowiedzieć na pytanie, jaka będzie nadchodząca zima. Po poprzednim sezonie, który nie obfitował w solidne opady śniegu – a na biały puch liczą nie tylko dzieci, ale i dorośli – wzrosło zaniepokojenie. Niskie opady śniegu zimą mają bowiem negatywny wpływ na poziom wody i suszę w kolejnych miesiącach, dlatego istnieje duże oczekiwanie na znaczną pokrywę śnieżną.

Prognozy CFS: ciepło i niestabilna aura

Niestety, eksperci nie mają dobrych wiadomości dla miłośników śnieżnej zimy. Amerykański model pogodowy CFS (przygotowany przez Centrum Modelowania Środowiskowego NCEP), który bada m.in. anomalie pogodowe, przewiduje, że zima 2025/2026 będzie wyjątkowo łagodna.

Temperatura: Średnie temperatury zimą mają być wyższe niż norma, nawet o około 2,5 stopnia Celsjusza.

Śnieg i mróz: Dłuższe okresy stabilnej, zimowej aury nie są przewidywane. Jeśli pojawi się śnieg i mróz, będą to sytuacje incydentalne i krótkotrwałe.

Charakter zimy: Krótkie fale mrozów będą się przeplatać z cieplejszymi okresami. Nie będzie stabilnej, długotrwałej pokrywy śnieżnej.

Ryzyko gwałtownych zjawisk pogodowych

Model CFS wskazuje również na dużą zmienność i wysoką aktywność atmosferyczną. Nad Polską mają dominować niże przemieszczające się z północy, co przyczyni się do częstych i gwałtownych zmian pogody.

Gwałtowność zjawisk: Istnieje ryzyko występowania intensywnych śnieżyc, silnych porywów wiatru, a nawet lokalnych burz zimowych.

Początek śniegu: Według modelu CFSv2, pierwsze opady śniegu na nizinach pojawią się tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia. Oczywiście, w partiach górskich (jak Kasprowy Wierch czy Śnieżka) śnieg już się pojawił, co potwierdzają widoki udostępniane przez IMiGW.

Potwierdzenie Prognoz przez IMiGW

Przewidywania amerykańskiego modelu są zgodne z prognozami synoptyków IMiGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej):

Listopad i grudzień: Początek zimy będzie łagodny i nie powinien odbiegać od znanych nam standardów.

Zastrzeżenie: Specjaliści IMiGW (m.in. Piotr Szuster) podkreślają, że te wyliczenia to średnie wartości dla całego miesiąca, co oznacza, że w poszczególnych dniach opady śniegu i przymrozki są nadal możliwe, mimo ogólnej łagodności sezonu.

Styczeń: Ten miesiąc może przynieść najwięcej zmian. Przewiduje się, że w wielu regionach zostaną przekroczone normy temperatury i opadów, przy czym większość opadów będzie miała charakter deszczu, a nie śniegu.