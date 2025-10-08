Środa, 8 października 2025 roku, zapowiada się jako typowy, jesienny dzień, który wymaga sprytnego ubioru "na cebulkę". W większości regionów kraju dominować będzie pochmurna aura, a mieszkańcy zachodnich i północnych województw (szczególnie Pomorza i Warmii) powinni spodziewać się opadów deszczu, które miejscami mogą być dość intensywne.
Prognoza pogody i porady ubraniowe dla uczniów na środę, 8 października. Jak się ubrać?
Jeśli mieszkacie na wschodzie lub południowym wschodzie, macie szansę na więcej przejaśnień, a nawet chwilowe słońce. Uważajcie rano! W centrum, na wschodzie i południu mogą pojawić się mgły, które utrudnią widoczność. Temperatury będą wahać się od 10 do 12 stopni Celsjusza w najchłodniejszych rejonach (Kaszuby, rejony podgórskie) do 13 do 17 stopni Celsjusza w centrum i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie przeważnie słaby.
Jak się ubrać? "Na cebulkę"!
Ponieważ rano będzie chłodno, a w ciągu dnia temperatura może wzrosnąć, a dodatkowo może padać deszcz, najważniejsza jest warstwowość ubioru.
- Warstwa bazowa: Załóżcie T-shirt lub longsleeve (bluzkę z długim rękawem).
- Warstwa środkowa: Na to przyda się bluza z kapturem lub cienki sweter. To najlepszy sposób, by regulować temperaturę w szkole.
- Kurtka: Na zewnątrz niezbędna będzie kurtka przejściowa (np. parka, softshell). Ponieważ w wielu miejscach będzie padać, najlepiej, aby była ona wodoodporna lub chociaż miała kaptur.
- Dół: Zdecydowanie postawcie na długie spodnie (jeansy, dresy, chinosy).
- Dodatki: Koniecznie weźcie ze sobą parasol! Rano przyda się też lekki szalik, a na stopy załóżcie zakryte obuwie (sneakersy, botki), które nie przemoknie.
- Wskazówka: Jeśli rano maszerujecie we mgle, ubierzcie coś z odblaskami – dla bezpieczeństwa!
