Prognoza pogody i porady ubraniowe dla uczniów na środę, 8 października. Jak się ubrać?

Jeśli mieszkacie na wschodzie lub południowym wschodzie, macie szansę na więcej przejaśnień, a nawet chwilowe słońce. Uważajcie rano! W centrum, na wschodzie i południu mogą pojawić się mgły, które utrudnią widoczność. Temperatury będą wahać się od 10 do 12 stopni Celsjusza w najchłodniejszych rejonach (Kaszuby, rejony podgórskie) do 13 do 17 stopni Celsjusza w centrum i na Lubelszczyźnie. Wiatr będzie przeważnie słaby.

Jak się ubrać? "Na cebulkę"!

Ponieważ rano będzie chłodno, a w ciągu dnia temperatura może wzrosnąć, a dodatkowo może padać deszcz, najważniejsza jest warstwowość ubioru.