IMGW ostrzega przed burzami

Na profilu IMGW na portalu X znalazło się dzisiaj nowe ostrzeżenie meteorologiczne. Na terenie kraju możliwe są dzisiaj burze 1., 2. oraz 3. stopnia. Co więcej, wystąpić może też grad, a nawet trąba powietrzna. "W strefie najsilniejszych zjawisk prognozowane są: ulewne opady lokalnie do 80 mm, porywy wiatru lokalnie do 120 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna" – czytamy.

Na zachodzie kraju wydano komunikat o burzach 3. stopnia, co oznacza burze z opadami deszczu powyżej 50 milimetrów lub porywami wiatru powyżej 115 kilometrów na godzinę, lub opadami gradu. To właśnie na tym terenie możliwa jest również trąba powietrzna.

Jakie zjawiska mogą pojawić się w czasie burz?

Jak możemy przeczytać na stronie Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska, dzisiejsze burze mogą być silne, z towarzyszącymi ulewnymi i nawalnymi opadami deszczu, silnymi porywami wiatru i opadami dużego i bardzo dużego gradu. Ponadto możliwe jest wystąpienie w zachodniej Polsce 1–2 trąb powietrznych.

Najdłuższy epizod silnych burz od lat

Na swoim profilu na portalu X Polscy Łowczy Burz informują, ze taki epizod z występowaniem silnych burz jest najdłuższy od kilku lat: "Szykuje się najdłuższy od kilku lat epizod z występowaniem silnych burz na obszarze Polski. Przyczyną jest napływ gorącej, bardzo wilgotnej i chwiejnej masy powietrza zwrotnikowego. Dodatkowo na pogodę w Polsce będą oddziaływać fronty atmosferyczne". Takie burze to zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.

Aktualizacja alertów IMGW

O godzinie 12:18 IMGW wydało na portalu X komunikat o aktualizacji dzisiejszego ostrzeżenia meteorologicznego. "Aktualizacja dotyczy zmiany ostrzeżenia na części obszaru z 1. na 2. stopień. Zostały wydane nowe ostrzeżenia przed burzami 1. stopnia na południu Ostrzeżenia będą aktualizowane" - informuje.

Mapę alertów można śledzić pod tym linkiem. Obecnie są wydane dla całego kraju – ze względu na burze oraz upały.