IMGW przypomina, że od dziś obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna we wtorek i środę 9 i 10 lipca wyniesie od 28 st. C do 31 st. C, w kolejne dni od 32 st. C do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 st. C do 23 st. C. Przed nami tropikalne noce.

Ostrzeżenia II stopnia obejmują województwa:

podlaskie,

mazowieckie,

łódzkie,

wielkopolskie,

lubuskie,

opolskie,

świętokrzyskie,

lubelskie,

podkarpackie,

północ woj. dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego,

południe woj. kujawsko-pomorskiego,

południowy zachód woj. zachodniopomorskiego i

wschód woj. warmińsko-mazurskiego.

IMGW: Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Wydane przez instytut ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysoką temperaturą obejmują południe województw śląskiego i małopolskiego, południowo-zachodnie krańce woj. dolnośląskiego oraz wschód woj. zachodniopomorskiego, prawie całe woj. pomorskie, północ woj. kujawsko-pomorskiego i zachód woj. warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia I stopnia będą obowiązywać w środę (10 lipca).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Obejmują one południowe krańce Małopolski, Podkarpacia i Śląska i obowiązują do wtorkowego wieczora. Wiążą się one z sumami opadów od 20 do 35 mm i porywami wiatru od 70 km/h do 85 km/h.

Ostrzeżenia IMGW. Na co uważać?

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, opóźnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych oraz sytuacje zagrażające życiu. Zalecana jest ostrożność, a także śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.