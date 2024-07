"Uwaga! Dziś i w nocy (10/11.07) burze, silny wiatr, ulewny deszcz i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - alert o takiej treści wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.Prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu miejscami do 55 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do około 90 km/h, lokalnie 120 km/h. Miejscami możliwy grad. Lokalnie możliwa również trąba powietrzna.

Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców w

woj. zachodniopomorskim,

lubuskim,

dolnośląskim,

wielkopolskim,

pomorskim,

łódzkim, kujawsko–pomorskim oraz

części woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Alert RCB. Co robić?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, aby na terenie objętym alertem usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami. Nalezy także zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz.

Trzeba przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Warto uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Zagrożenie podtopieniem

W przypadku zagrożenia podtopieniem należy słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji, przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku, zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany.

"Zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem. O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" czytamy w komunikacie RCB.