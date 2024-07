IMGW ostrzega przed burzami

Na profilu IMGW na portalu X w poniedziałek pojawił się komunikat o nadchodzących burzach: "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 55 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad".

Reklama

Ostrzeżenie wydano dla południowych części województw małopolskiego oraz podkarpackiego.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Powrót wysokich temperatur

W minionym tygodniu upały odpuściły i można było przez chwilę odetchnąć. Jednak już we wtorek zacznie robić się naprawdę gorąco. Jak podaje IMGW, temperatury na wschodzie i północy kraju wynosić mogą około 27 stopni Celsjusza, na południu – do 30 stopni. Nad samym morzem można spodziewać się 20 stopni.

W środę temperatura przekroczy 30 stopni niemal w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie prognozowanych jest 28 stopni. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia wyniesie 32, a nawet 33 stopnie.

Reklama

Druga połowa tygodnia zapowiada się deszczowo i burzowo

W czwartek na terenie zachodniej, centralnej i południowej polski prognozowane są burze. Lokalnie możliwe opady gradu. Wiatr w czasie burz będzie porywisty. Wciąż jednak temperatury będą stosunkowo wysokie – nieco chłodniej (22, 23 stopnie) na północnym zachodzie. W pozostałych częściach kraju od 25 do nawet 33 stopni. Cieplej, ale w podobnej aurze, zapowiada się również piątek. Tego dnia temperatura na południowo wschodnim krańcu Polski wyniesie nawet 34 stopnie. Takie wartości prognozowane są również w sobotę na wschodzie.

Od niedzieli powrót ochłodzenia?

W niedzielę prawdopodobnie pogoda da nam nieco odetchnąć. Na terenie całego kraju prognozowane są opady, na południu i południowym wschodzie – burze. I choć na wschodzie temperatury nadal będą wysokie (29 stopni Celsjusza), to na zachodzie spadną – wyniosą od 21 do 24 stopni.