Jaka pogoda na początek weekendu?

Koniec tygodnia z umiarkowanym zachmurzeniem na przeważającym obszarze kraju. W piątek można spodziewać się jeszcze dość umiarkowanych temperatur. Zgodnie z prognozą IMGW w piątek najcieplej będzie na południu Polski – do 24°C. Nad morzem nieco chłodniej, temperatury na poziomie ok. 18 stopni C. W ciągu dnia możliwe przelotne, miejscowe opady deszczu. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty do ok. 65 km/h.

Sobota ze stopniowym wzrostem temperatur

Z początkiem weekendu z południowego zachodu do Polski będzie napływać powietrze zwrotnikowe. Ciśnienie zacznie powoli spadać, a temperatury rosnąć. W ciągu dnia wysokich temperatur można spodziewać się na przeważającym obszarze Polski. W sobotę temperatura 31°C przewidywana jest m.in. dla Poznania, Zielonej Góry, Warszawy, Łodzi, Krakowa i Lublina. W Toruniu, Bydgoszczy, Kielcach, Jeleniej Górze ok. 30°C. Najniższe temperatury w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Temperatury na poziomie ok. 26°C mogą spodziewać się w sobotę m.in. mieszkańcy Gdańska, Koszalina i Suwałk.

Niedziela kolejnym dniem upałów

Upalne powietrze zwrotnikowe utrzyma się w niedzielę jeszcze na południowym wschodzie. Od zachodu stopniowo będzie napływać powietrze polarnomorskie. Najcieplej będzie w województwach południowych – podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim. Najwyższych temperatur w niedzielę mogą spodziewać się mieszkańcy Rzeszowa – 32°C. Upalnie będzie także w Krakowie (30°C), Kielcach (30°C), Lublinie (31°C) i Białymstoku (31°C). W niedzielę od upałów odpoczną głównie mieszkańcy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na termometrach w Koszalinie ok. 20°C. Województwo wielkopolskie z temperaturami na poziomie ok. 23°C (Poznań). Nieco chłodniej będzie także we Wrocławiu (22°C) i w Jeleniej Górze (19°C). Początek kolejnego tygodnia z maksymalnymi temperaturami na poziomie ok. 28°C.

Burzowy weekend: Gdzie można spodziewać się opadów?

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotny deszcz przewidywany jest głównie na wschodzie. Miejscowe burze możliwe na wybrzeżu, a słabe opady deszczu po południu w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim. Miejscowe burze ze słabymi opadami deszczu prognozowane są także na sobotę. Przelotne opady są przewidywane dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, opolskiego i śląskiego. W niedzielę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze prognozowane są dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Pod koniec weekendu zagrzmi także na południu i południowym wschodzie. W czasie burz wiatr porywisty, do 80 km/h.