Upalny początek wakacji. Jaka pogoda czeka nas na początku lipca?

Koniec czerwca i jednocześnie początek wakacji zapowiada się – według prognoz IMGW – upalnie. IMGW w swoim poście z 24 czerwca na platformie X zaprezentowało prognozę numeryczną na najbliższe dni.

Przedstawia ona prognozowane maksymalne i minimalne temperatury powietrza w dniach od poniedziałku 24 czerwca do środy 3 lipca. Na przedstawionej prognozie wyraźnie widać, że od środy 26 czerwca do piątku 28 czerwca możemy spodziewać się upałów. W większości kraju maksymalna temperatura powietrza ma zbliżyć się lub nawet przekroczyć granicę 30 stopni Celsjusza. W piątek 28 czerwca jedynie na południowych krańcach Polski spodziewać się można maksymalnych temperatur poniżej 30 stopni Celsjusza. W pozostałych rejonach temperatura maksymalna wynieść ma od 30 do nawet 32 stopni Celsjusza.

Według wspomnianej wyżej prognozy pogody początek lipca, a dokładnie dni od poniedziałku 1 lipca do środy 3 lipca przynieść mają ochłodzenie. W całym kraju odpoczniemy od upałów. W poniedziałek 1 lipca jedynie we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce możemy spodziewać się maksymalnej temperatury powietrza od 24 do 28 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze maksymalna temperatura powietrza wahać się ma od 19 do 23 stopni Celsjusza.

Jakiej pogody możemy spodziewać się przez pozostałą część lipca? Czy ochłodzenie potrwa dłużej? Czy możemy spodziewać się powrotu upałów?

Pogoda długoterminowa na lipiec

Lipiec to ulubiony wakacyjny miesiąc wielu z nas. Dni są wtedy dłuższe niż w sierpniu, nie ma jeszcze porannych i wieczornych chłodów. W związku tym chętnie wówczas decydujemy się na urlop w naszym kraju. Wybieramy się nad morze, w góry czy nad jeziora. Oczywiście zastanawiamy się przy tym, jaka pogoda będzie w lipcu. Czy czekają nas słoneczne i upalne dni? Czy wręcz przeciwnie – możemy spodziewać się deszczu i chłodu?

W poniedziałek 24 czerwca IMGW opublikowało na swoim profilu na platformie X jeszcze jeden post zawierający długoterminową prognozę pogody. Tym razem jest to długoterminowa prognoza numeryczna aż na 5 tygodni. Obejmuje ona czas od poniedziałku 1 lipca do niedzieli 4 sierpnia. Ukazuje ona średnią temperaturę oraz sumę opadu. Dane przedstawione zostały w odniesieniu do normy z lat 1991-2020.

Zaprezentowana przez IMGW długoterminowa prognoza pogody na lipiec pozwala nam liczyć na to, że upały szybko do nas wrócą. Dotyczyć to ma zwłaszcza południowej części kraju. To tam przez cały lipiec spodziewać się możemy średniej temperatury powyżej normy z lat 1991-2020. Sytuacja taka ma mieć miejsce jeszcze tylko w pierwszym tygodniu lipca w północno-wschodniej Polsce. Poza tym w północnej części kraju IMGW prognozuje, że przez cały lipiec średnia temperatura powietrza ma najczęściej mieścić się w normie wieloletniej. Możemy więc spodziewać się, że będzie tam chłodniej niż na południu Polski.

Pogoda na lipiec: Czy będzie padać?

Podobnie w normie z lat 1991-2020 mieścić ma się suma opadów w lipcu na terenie całego kraju. IMGW prognozuje w tym zakresie jednak kilka wyjątków. Więcej deszczu spodziewane jest jedynie w pierwszym tygodniu lipca na południowych krańcach Polski oraz na przełomie lipca i sierpnia w północno-wschodniej części kraju.

Z kolei suma opadów poniżej normy wieloletniej prognozowana jest od 8 do 14 lipca na zachodzie, południu i częściowo na wschodzie. To tam wówczas może pojawić się susza. Podobna sytuacja wystąpić ma jeszcze tylko w kolejnym tygodniu, ale jedynie we wschodniej Polsce.