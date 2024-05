Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozy dotyczące nadchodzących warunków pogodowych.

Alerty IMGW. Gdzie będzie grzmieć?

W środę, w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia związane z burzami.

Reklama

Dodatkowo, ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla południowo-zachodnich powiatów województw: lubelskiego i mazowieckiego.

Jakie warunki biometeorologiczne?

"W Polsce północno-wschodniej rano warunki biometeorologiczne będą korzystne, później na ogół obojętne. Na pozostałym obszarze kraju początkowo obojętne warunki wraz z nasilaniem się gorąca i nasuwaniem się strefy frontu z opadami deszczu i burzami pogorszą się do niekorzystnych" - poinformowano w komunikacie.

Maksymalna temperatura

IMGW poinformował, że w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz oraz burze z opadami deszczu do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz gradem. Temperatura maksymalna od 24°C do 27°C; w kotlinach górskich i nad morzem od 18°C do 20°C.