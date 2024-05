Od godz. 11 do 17 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurami. Dotyczą one takich województw jak: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, większość woj. wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, wschodnie powiaty woj. lubuskiego oraz południe woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

"Prognozuje się wystąpienie lokalnie o średniej prędkości do 55 km na godz., w porywach do 75 km na godz., z południowego wschodu i wschodu" - informuje IMGW. W sobotę alerty obejmą Górny Śląsk, Małopolskę, Podkarpacie i Kielecczyznę.

IMGW ostrzega, że silny wiatr jest niebezpieczny. Już teraz pojawiają się doniesienia o połamanych drzewach. W Łodzi przy ul. Fabrycznej wichura powaliła ogromne drzewo na parkingu osiedlowym. Konary spadły na zaparkowane samochody, powodując liczne uszkodzenia

Prognoza pogody na sobotę 18 maja

W sobotę pojawią się burze i deszcz, głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i duże. Suma opadów deszczu podczas burz na zachodzie i w centrum wyniesie do 10 mm, na południu do 20 mm. Temperatura maksymalna to 17-18 st. C na południowym zachodzie i nad samym morzem, około 21 st. C w centrum, do 25 st. C miejscami na północy.

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Prognoza pogody na weekend

Według IMGW w weekend pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Jedynie w piątek na przeważającym obszarze kraju będzie jeszcze słonecznie.

Przeszkadzać nam może porywisty wiatr. Noce mają stawać się coraz cieplejsze.