W ciągu najbliższych dni w Polsce pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Jedynie w piątek na przeważającym obszarze kraju będzie jeszcze słonecznie. Od soboty opady deszczu już prawie wszędzie. Przeszkadzać nam może porywisty wiatr. Noce będą coraz cieplejsze. Pod koniec następnego tygodnia ma się ochłodzić i mogą powrócić przymrozki.

W piątek w nocy i rano w kotlinach górskich i lokalnie na wschodzie przy gruncie spadki do –1°C. W dzień słonecznie, jedynie na południu kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz miejscami słabe burze. Opady w burzach do 15 mm i porywy wiatru do 60‑65 km/h. Temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze od 19°C do 23°C, chłodniej lokalnie nad morzem oraz w obszarach podgórskich – od 15°C do 18°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na weekend

W sobotę rano już bez przymrozków, temperatura od 7°C na wschodzie do 12°C na zachodzie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, będzie wzrastało do dużego. Przelotny deszcz i miejscami burze, które na południu kraju mogą być silniejsze – z opadami do 25 mm i porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura w dzień od 17°C nad morzem do 25°C w centrum i na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich i południowych.

W niedzielę przelotne opady deszczu w całym kraju i miejscami burze. Opady w burzach mogą być okresami silne, a wiatr w porywach do 60 km/h. Temperatura w dzień od 21°C, 23°C na północy i wschodzie, do 25-26°C na południu i zachodzie, jedynie nad morzem chłodniej – od 14°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w niedzielę w porywach do 60 km/h, przeważnie z kierunków południowych.

Przyszły tydzień: burze i upały

W poniedziałek pogoda ma być podobna do niedzielnej. We wtorek zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na północy i południu kraju, przelotny deszcz i słabe burze. Temperatura w dzień od 22°C na wschodzie, około 24°C w centrum, do 27°C na zachodzie; jedynie nad samym morzem około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-wschodni i wschodni.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu, w południowej połowie kraju burze. Temperatura w dzień 16°C nad samym morzem, około 23°C na wschodzie, do 26°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem i w czasie burz w porywach do 70 km/h, wschodni i północno-wschodni.

Częstym opadom towarzyszyć ma upalna temperatura. Najcieplejsza będzie pierwsza połowa przyszłego tygodnia, gdy w wielu regionach odnotujemy co najmniej 25 st. C, a w niektórych miejscach słupki rtęci zbliżą się do 30 st. C! Takie wartości, w połączeniu z deszczem sprawią, że będzie nam parno i duszno.