"Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 - 25 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Możliwy mały grad" ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę na przeważającym obszarze kraju pogoda zacznie się zmieniać za sprawą postępującego frontu okluzji. Praktycznie w całej Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Występować będą przelotne opady deszczu i burze - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. Burze miejscami mogą wiązać się z opadami gradu, z opadami deszczu do około 20- 25 mm. Przed południem powinno być jeszcze pogodnie, burze przyjdą w drugiej połowie dnia.

Jak informują Polscy Łowcu Burz taka aura będzie nam towarzyszyła prawdopodobnie do przyszłego tygodnia. Optymistyczną informacją, że to, że w trakcie burz, mogą pojawić się większe sumy opadów deszczu. Teraz niemal całym obszarze terenu Polski, istnieje ekstremalne ryzyko pożarowe w lasach

Pogoda na sobotę 18 maja

Temperatura będzie wahać się od 15-18 st. C nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 20-24 st. C w centrum. Nocą z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Temperatury minimalne na obszarach podgórskich Karpat od 7 st. C., w reszcie kraju noc będzie dość ciepła, a temperatury od 10 st. C do 13 st. C.

Na południowym wschodzie Polski w drugiej połowie nocy lokalnie mogą tworzyć się mgły ograniczające widoczność do czterystu metrów.

Wiatr będzie słaby, południowo wschodni. W trakcie burz jeszcze początkowo te porywy wiatru do 65 km/h.