We wtorek popołudniu i wieczorem zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz z opadami gradu.

Prognoza pogody. Gdzie będzie grzmiało?

Intensywne burze drugiego stopnia spodziewane są głównie we zachodniej połowie kraju, od środkowego wybrzeża, przez Wielkopolskę po Śląsk. W tych miejscach podczas burz spaść może 30-40 mm deszczu na metr kwadratowy. Wiatr osiągnie prędkość do 80 km/h.

Reklama

W pozostałych częściach Polski zachodniej obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżeń przed burzami. W tych miejscach podczas burz może spaść do 25 mm deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w porywach do 75 km/h. Niewykluczone opady gradu.

Burze mogą pojawić się również na wschodzie kraju, jednak intensywność tych zjawisk będzie zdecydowanie słabsza, niż na zachodzie.

Jaka temperatura?

Temperatura na zachodzie i nad morzem wyniesie 18-21 st. C., na pozostałym obszarze kraju 22-29 st. C.

Wiatr z kierunków południowych, na krańcach z kierunków zachodnich i zachodnio-północnych, na ogół słaby i umiarkowany. Podczas burz wiatr silniejszy.

Noc z wtorku na środę w całym kraju z zachmurzeniem umiarkowanym. W miejscach, w których występować będą burze wzrost zachmurzenia do dużego. Burze mogą wystąpić od Zatoki Gdańskiej, przez wschodnią Wielkopolskę, po Śląsk. Na pozostałym obszarze kraju możliwe przelotne opady deszczu od 15 do 20 mm na metr kwadratowy.

Nad ranem na krańcach zachodnich po opadach deszczu mogą pojawić się krótkotrwałe mgły.

Reklama

Temperatura w nocy w rejonach podgórskich wyniesie 8-9 st. C. W pozostałych rejonach kraju będzie wahać się między 11 a 16 st. C.

Podczas burz na pomorzu porywy wiatru mogą osiągać do 90 km/h, a w pozostałym obszarze kraju do 65 km/h.

Jak będzię w środę?

W środę będzie ciepło i burzowo. Strefa burz przemieści się w kierunku centralnej i wschodniej Polski. Podczas burz pojawią się również opady gradu. Porywy wiatru wyniosą na północy do 85 km/h, a w pozostałych obszarach do 75 km/h.

Najcieplej będzie na wschodzie i w centrum, tam temperatura wyniesie 25-29 st. C. W strefie nadmorskiej temperatury wskażą 18 st. C, a 22-23 st. C. w pozostałych obszarach kraju. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, podczas burz silniejszy.

W nocy z środy na czwartek burze pozostaną na wschodzie i w centrum kraju, którym będą towarzyszyć przelotne opady deszczu do 20 mm na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się opady gradu.

Burzom będą towarzyszyć silniejsze porywy wiatru na północy do 85 km/h. Na pozostałym obszarze do 70 km/h.

Noc będzie ciepła poza rejonami podgórskimi, gdzie temperatura wyniesie 8-9 st. C. Na pozostałym obszarze kraju temperatura wyniesie do 16 st. C. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków południowych.