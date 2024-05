Na dziś IMGW prognozujeburze z opadami deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach wschodnich;pomorskim, na zachodzie województwa;kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, mogileńskim;wielkopolskim, w całym województwie poza powiatami tureckim, kolskim;lubuskim, w powiecie wschowskim;dolnośląskim, na całym obszarze poza powiatami: bolesławieckim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;opolskim, w całym województwie poza powiatami: kluczborskim, oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim.

Jak informuje IMGW, mogą pojawić się tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy, lokalnie około 50 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę, punktowo do 90 km/h. Synoptycy przewidują także opady gradu.

Gdzie jest burza?

Według Polskich Łowców Burz niebezpiecznie będzie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy i Pomorze. W tym rejonie prognozowana jest największa aktywność burzowa w ciągu dnia, która rozpocznie się w godzinach popołudniowych i potrwa do godzin wieczornych.

Trąba powietrzna na Śląsku?

Na Śląsku, miejscowości Smolec, pojawił się lej kondensacyjny, który mógł mieć styczność z ziemią. W takim przypadku mówimy o trąbie powietrznej. Groźnie wyglądające zjawisko zostało uchwycone na zdjęciu przez użytkownika Sieci Obserwatorów Burz Mateusza Kaczmarka.