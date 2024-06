Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Jaka pogoda w niedzielę?

W niedzielę w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, również z gradem. Prognozowana wysokość opadów, głównie w czasie burz, miejscami od 20 mm do 35 mm. Temperatura maksymalna od 20 st.C do 25 st.C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na północy miejscami północny. Podczas burz możliwe lokalne porywy do 75 km/h. W Sudetach porywy do 75 km/h, w Beskidach do 55 km/h.

Reklama

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, początkowo miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów, głównie w czasie burz, od 5 mm do 15 mm. Przy rozpogodzeniach w drugiej części nocy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 12 st.C do 15 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich, około 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach początkowo porywy do 60 km/h.

Jak będzie wyglądał poniedziałek?

W poniedziałek w kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Na zachodzie i północnym zachodzie oraz nad morzem bez burz. Prognozowana wysokość opadów, głównie w czasie burz, od 15 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 st.C do 25 st.C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 17 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz możliwe lokalne porywy do 75 km/h.

Będzie burzowo w stolicy

W Warszawie w niedzielę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burz z gradem. Suma opadów do 35 mm. Temperatura maksymalna 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz porywy do 70 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów, lokalnie do 10 mm. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W poniedziałek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burz z gradem. Suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Podczas burz porywy do 65 km/h.