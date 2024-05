Ostrzeżenia zostały wydane dla województw: opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i dolnośląskiego.

"Rozwój pierwszych burz nastąpi w godzinach okołopołudniowych na północnym wschodzie oraz wschodzie kraju. Początkowo będą to nieliczne lub rozproszone burze, z opadami do 15 mm i porywami wiatru do około 60 km/h, miejscami także z opadami drobnego gradu" – informuje profil "Burza-Alert-IMGW".

Sieć Obserwatorów Burz ostrzega, że w przypadku rozwoju burz superkomórkowych możliwe będą także zjawiska downburst, czyli silnego prądu zstępującego w chmurze burzowej, który po dotarciu do powierzchni ziemi rozchodzi się w różnych kierunkach powodując szkody. "Nie wykluczamy także trąby powietrznej" – ostrzega Sieć Obserwatorów Burz.

Prognoza pogody na 6 maja

Po południu na wschodzie, a wieczorem także na południu i południowym wschodzie miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, możliwy grad.

Temperatura maksymalna od 16 st.C na północy do 24 st.C na południu, tylko nad morzem około 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h.

Prognoza pogody na 7 maja

We wtorek na północy, zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie możliwe słabe opady deszczu, jedynie na krańcach południowych, a zwłaszcza w rejonach górskich, opady będą nieco silniejsze - do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 9 st.C, 10 st.C nad samym morzem, około 14 st.C, 16 st.C na przeważającym obszarze kraju do 20 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny, północny i północno-wschodni. Porywy wiatru nad morzem do 60 km/h.