"Temperatury wyższe od normalnych są przewidywane na prawie wszystkich obszarach lądowych od marca do maja" - podała WMO.

Jak podkreślono, El Nino w tym sezonie należy do pięciu najpotężniejszych, jakie kiedykolwiek zarejestrowano.

Reklama

Czym są zjawiska El Nino i La Nina?

Reklama

W ostatnim czasie obserwować mogliśmy zjawisko pogodowe i oceaniczne o nazwie El Nino, w wyniku którego na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku utrzymywała się ponadprzeciętnie wysoka temperatura, co może wpływać na temperatury na całym świecie. Zjawisko powstaje w wyniku osłabienia passatów – wiatrów wiejących ze wschodu. Nazwa tego zjawiska wywodzi się z języka hiszpańskiego i oznacza "chłopca", "dzieciątko".

Zjawiskiem odwrotnym do El Nino jest La Nina. To anomalia pogodowa, która polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie niskiej temperatury na powierzchni wody. Zjawisko to występuje we wschodniej części Pacyfiku. Jego nazwa również pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza "dziewczynkę".

Już latem tego roku miejsce El Nino zajmie La Nina, która potrwa przynajmniej do zimy. W związku z tym możemy spodziewać się ochłodzenia. Temperatura wody w niektórych miejscach na Pacyfiku może obniżyć się nawet o 5 stopni. Mowa o równikowym pasie od wybrzeża Ekwadoru w kierunku zachodnim. Skutkiem La Nina będą anomalie pogodowe, które wystąpić mogą nawet w oddalonych zakątkach świata. Mogą pojawić się ulewy, powodzie, susze i chłody.