Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą obejmą siedem województw:

Podlaskie

Lubelskie

Podkarpackie

Część warmińsko-mazurskiego

Część mazowieckiego

Część świętokrzyskiego

Część małopolskiego

IMGW prognozuje gęste mgły, w których widzialność spadnie poniżej 200 metrów. To może znacząco utrudnić poruszanie się, zwłaszcza na drogach.

Alerty obowiązywać będą od godziny 22:00 w czwartek do godziny 9:00 w piątek. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 85%.

Burze z gradem nad Podkarpaciem i Małopolską

IMGW wydało również alerty pierwszego stopnia przed burzami dla województwa podkarpackiego oraz części województwa małopolskiego. Burzom miejscami towarzyszyć będą:

Opady deszczu od 20 mm do 30 mm.

Porywy wiatru do 70 km/h.

Lokalnie grad.

Chociaż burze nie są obecnie obserwowane, IMGW informuje, że w ciągu najbliższych 2-3 godzin nie można ich wykluczyć. Ostrzeżenia te obowiązują do godziny 23:00 w czwartek, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

Co oznaczają ostrzeżenia I stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW apeluje do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności.