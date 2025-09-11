Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą obejmą siedem województw:
- Podlaskie
- Lubelskie
- Podkarpackie
- Część warmińsko-mazurskiego
- Część mazowieckiego
- Część świętokrzyskiego
- Część małopolskiego
IMGW prognozuje gęste mgły, w których widzialność spadnie poniżej 200 metrów. To może znacząco utrudnić poruszanie się, zwłaszcza na drogach.
Alerty obowiązywać będą od godziny 22:00 w czwartek do godziny 9:00 w piątek. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska wynosi 85%.
Burze z gradem nad Podkarpaciem i Małopolską
IMGW wydało również alerty pierwszego stopnia przed burzami dla województwa podkarpackiego oraz części województwa małopolskiego. Burzom miejscami towarzyszyć będą:
- Opady deszczu od 20 mm do 30 mm.
- Porywy wiatru do 70 km/h.
- Lokalnie grad.
Chociaż burze nie są obecnie obserwowane, IMGW informuje, że w ciągu najbliższych 2-3 godzin nie można ich wykluczyć. Ostrzeżenia te obowiązują do godziny 23:00 w czwartek, a prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.
Co oznaczają ostrzeżenia I stopnia?
Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW apeluje do mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności.
